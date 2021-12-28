Открытие Private Banking устроил новогодний паблик-ток с Алексеем Кортневым

Открытие Private Banking — подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами — и издание о роскоши "Robb Report Россия" 23 декабря провели в рамках клуба Art of Life новогодний паблик-ток "О чем же еще говорят мужчины".
Главный редактор журнала Robb Report Андрей Золотов беседовал с музыкантом, поэтом, переводчиком, телеведущим, лидером группы "Несчастный случай" Алексеем Кортневым.
Музыкант не только сыграл свои самые известные песни, но и рассказал о том, как снимался популярный новогодний сиквел "О чем еще говорят мужчины", какие казусы случались у "Несчастного случая" на новогодних корпоративах, о предновогодних традициях, карьерных планах и, конечно, поведал истории создания главных хитов группы.
Кроме того, участники вечера посетили размещенную здесь же, во флагманском офисе Открытие Private Banking на Остоженке, выставку картин российской художницы Оксаны Мась, представленную a-s-t-r-a contemporary art gallery.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.