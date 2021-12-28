В Самарском регионе продолжается акция "Внимание, дети - зимние каникулы!"

В преддверии зимних школьных каникул Госавтоинспекция уделяет особое внимание безопасности детей на дорогах. Так, с 22 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на территории области проводится профилактическое мероприятие "Внимание, дети - зимние каникулы!"
Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, в этот период сотрудники Госавтоинспекции проверяют состояние улично-дорожной сети вблизи уличных ёлок и мест проведения различных новогодних мероприятий. Маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам массового пребывания детей.
Сотрудники дорожной полиции рассказывают детям и их родителям об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения, инспектируют снежные горки и ледяные накаты, чтобы исключить несчастные случаи при неосторожном скатывании детей на проезжую часть под колеса автомобилей.
Кроме того, инспекторы напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при катании с ледяных горок, в том числе и на тюбингах. В отличие от обычных санок, тюбинги могут закручиваться вокруг своей оси и развивать большую скорость во время спуска. При этом ими невозможно управлять и тормозить. Поэтому кататься на "надувных санях" можно только на специально предусмотренных склонах и трассах, не выходящих на проезжую часть.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.