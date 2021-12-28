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Общество

В Самарском регионе продолжается акция "Внимание, дети - зимние каникулы!"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии зимних школьных каникул Госавтоинспекция уделяет особое внимание безопасности детей на дорогах. Так, с 22 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на территории области проводится профилактическое мероприятие "Внимание, дети - зимние каникулы!"

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, в этот период сотрудники Госавтоинспекции проверяют состояние улично-дорожной сети вблизи уличных ёлок и мест проведения различных новогодних мероприятий. Маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам массового пребывания детей.

Сотрудники дорожной полиции рассказывают детям и их родителям об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения, инспектируют снежные горки и ледяные накаты, чтобы исключить несчастные случаи при неосторожном скатывании детей на проезжую часть под колеса автомобилей.

Кроме того, инспекторы напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при катании с ледяных горок, в том числе и на тюбингах. В отличие от обычных санок, тюбинги могут закручиваться вокруг своей оси и развивать большую скорость во время спуска. При этом ими невозможно управлять и тормозить. Поэтому кататься на "надувных санях" можно только на специально предусмотренных склонах и трассах, не выходящих на проезжую часть.

 

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