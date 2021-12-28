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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области наградили активных предпринимателей

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в региональном центре "Мой бизнес" министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил предпринимателей с активной жизненной позицией, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие губернии.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В торжественной обстановке представителям регионального бизнес-сообщества были вручены награды губернатора Самарской области и благодарности министерства.

"Малый бизнес Самарской области развивается очень хорошими темпами и с точки зрения рабочих мест, и с точки зрения инвестиций, выручки, уплаченных налогов. Работать в это сложное время — очень непростая задача и для самих предпринимателей, и для представителей институтов поддержки бизнеса, которые должны сделать все, чтобы у малого бизнеса все получалось, — обратился к присутствующим Дмитрий Богданов. — Конечно, предприятия, которые работают в сфере медицины, IT, в дистанционных форматах, в новых условиях получили больше возможностей для работы и роста. В то же время динамично развиваются и, например, отрасли строительства, производства стройматериалов, с учетом того, что мы сегодня строим в 1,5 раза больше жилья, промышленных объектов и объектов коммерческого назначения. Все это дает малому бизнесу возможность работать как при строительстве, так и при эксплуатации, предоставлении сервисных услуг. От предпринимателей зависит, как быстро он встроится в новые условия. Сегодня мы отметили тех, кто сумел это сделать своим грамотным, многолетним трудом".

Почетное звание "Заслуженный предприниматель Самарской области" в этот день было присвоено предпринимателю из Сергиевского района Мяснику Тумасяну. На протяжении более чем 20 лет он развивает свое торговое предприятие, проекты в сфере гостиничного бизнеса и общепита. Кроме того, он уделяет большое внимание благотворительности: помогает школам, детским садам, церквям, ветеранам.

"Нам очень важно, что власти оценили наш труд. Это мотивирует и дальше стараться, работать для людей, для Самарской области. Огромное спасибо губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову за высокую оценку и такую почетную награду! Малый и средний бизнес в Самарской области развивается очень успешно, несмотря на пандемию, и будет развиваться дальше, создавая рабочие места, выплачивая налоги и предоставляя свои услуги населению", — отметил Мясник Тумасян.

"Заслуженный предприниматель Самарской области" — самая высокая награда для бизнесменов региона. Комиссия выбирает лучшего по определенным критериям: оценивается период работы, количество созданных рабочих мест, а также налоговые платежи, устойчивость и значимость бизнеса для муниципалитета. В этот раз отметили не только предпринимателей, но и сотрудников региональной инфраструктуры поддержки — они получили почетные грамоты и благодарности областного минэкономразвития.

Гид потребителя

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