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Общество

Во вторник вечером Самара "встала" в десятибалльных пробках

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 декабря, в шестом часу вечера поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре десятибалльный уровень пробок, большинство магистралей окрасились в красный цвет, обозначающий заторы.

В исторической части города движение транспорта было относительно свободным. Тут автомобильная пробка была на ул. Венцека, откуда она переходила на ул. Фрунзе, по которой продолжалась до ул. Красноармейской и по ней - до ул. Урицкого. Также движение транспорта было затруднено по всей длине ул. Вилоновской и по всей ул. Урицкого.

Основные проблемы с движением наблюдались на Московском шоссе, которое стояло в пробке "из города" до ул. Потапова. Заторы, также "из города", были отмечены по всей длине пр. Ленина, а пробка, начинающаяся на ул. Самарской от ул. Чкалова, переходила на ул. Ново-Садовую и продолжалась до Оврага Подпольщиков.

Вся ул. Революционная стояла в пробке. А пробка с ул. Тухачевского переходила на ул. Гагарина и продолжалась до ул. Авроры. Также затор был отмечен на ул. Мориса Тореза от ул. Партизанской до ул. Авроры.

На Южном шоссе движение "в город" было затруднено от ТЦ "Амбар" до ул. Авроры.

Местами в Самаре пробки были отмечены и на других автомагистралях.

При этом на карте города было лишь несколько мест ДТП: на перекрестках ул. Авроры и Гагарина, ул. Полевой и пр. Ленина, ул. Венцека и ул. Галактионовской. А на Московском шоссе были обозначены три аварии: у Ботанического сада, в районе пересечения с ул. Советской Армии и у пересечения с ул. 22-го Партсъезда.

Информации о тяжких ДТП не поступало. А затруднение движения транспорта горожане связывают в том числе со сложными погодными условиями.

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