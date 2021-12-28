Во вторник вечером Самара "встала" в десятибалльных пробках

Во вторник, 28 декабря, в шестом часу вечера поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре десятибалльный уровень пробок, большинство магистралей окрасились в красный цвет, обозначающий заторы.
В исторической части города движение транспорта было относительно свободным. Тут автомобильная пробка была на ул. Венцека, откуда она переходила на ул. Фрунзе, по которой продолжалась до ул. Красноармейской и по ней - до ул. Урицкого. Также движение транспорта было затруднено по всей длине ул. Вилоновской и по всей ул. Урицкого.
Основные проблемы с движением наблюдались на Московском шоссе, которое стояло в пробке "из города" до ул. Потапова. Заторы, также "из города", были отмечены по всей длине пр. Ленина, а пробка, начинающаяся на ул. Самарской от ул. Чкалова, переходила на ул. Ново-Садовую и продолжалась до Оврага Подпольщиков.
Вся ул. Революционная стояла в пробке. А пробка с ул. Тухачевского переходила на ул. Гагарина и продолжалась до ул. Авроры. Также затор был отмечен на ул. Мориса Тореза от ул. Партизанской до ул. Авроры.
На Южном шоссе движение "в город" было затруднено от ТЦ "Амбар" до ул. Авроры.
Местами в Самаре пробки были отмечены и на других автомагистралях.
При этом на карте города было лишь несколько мест ДТП: на перекрестках ул. Авроры и Гагарина, ул. Полевой и пр. Ленина, ул. Венцека и ул. Галактионовской. А на Московском шоссе были обозначены три аварии: у Ботанического сада, в районе пересечения с ул. Советской Армии и у пересечения с ул. 22-го Партсъезда.
Информации о тяжких ДТП не поступало. А затруднение движения транспорта горожане связывают в том числе со сложными погодными условиями.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.