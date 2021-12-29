В новогоднюю ночь в Самарской области ожидается снег и -16°C

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ближайшие двое суток над Средней Волгой сохранится влияние антициклона. Ожидается морозная без существенных осадков погода. В конце рабочей недели, с приближением фронтальной волны со Средиземного моря, в наш регион поступит очередная порция теплого влажного воздуха, которая принесет с собой небольшой и умеренный снег. Температура воздуха повысится, сообщает Приволжское УГМС.