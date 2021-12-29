В новогоднюю ночь в Самарской области ожидается снег и -16°C

В ближайшие двое суток над Средней Волгой сохранится влияние антициклона. Ожидается морозная без существенных осадков погода. В конце рабочей недели, с приближением фронтальной волны со Средиземного моря, в наш регион поступит очередная порция теплого влажного воздуха, которая принесет с собой небольшой и умеренный снег. Температура воздуха повысится, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 29 декабря, переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман, изморозь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C. Местами гололедица.
В четверг, 30 декабря, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -20... -25 °C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -11... -16 °C.
В пятницу, 31 декабря, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -11...-16 °C. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.