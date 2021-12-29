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Общество

В новогоднюю ночь в Самарской области ожидается снег и -16°C

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие двое суток над Средней Волгой сохранится влияние антициклона. Ожидается морозная без существенных осадков погода. В конце рабочей недели, с приближением фронтальной волны со Средиземного моря, в наш регион поступит очередная порция теплого влажного воздуха, которая принесет с собой небольшой и умеренный снег. Температура воздуха повысится, сообщает Приволжское УГМС.

В среду днем, 29 декабря, переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман, изморозь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C. Местами гололедица.

В четверг, 30 декабря, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -20... -25 °C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -11... -16 °C.

В пятницу, 31 декабря, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -11...-16 °C. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.

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