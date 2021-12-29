Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу полковника Вячеслава Хомских

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу начальника полиции УМВД Самары Вячеслава Хомских. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, что полковник полиции обвиняется в многолетнем получении взяток от ОПС "Законовские" на общую сумму 22,3 млн рублей.

Сразу после Нового года дело будет направлено в суд. Ему грозит от 8 до 15 лет, таковы санкции ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").