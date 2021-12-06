Закончено расследование уголовного дела Вячеслава Хомских

Замначальника МВД России по Самаре Вячеславу Хомских предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. обвиняемый, занимавший должность заместителя начальника ОРЧ, встретился с лидерами ОПС "Законовские" в ресторане и договорился о передаче взяток - 150 тыс. руб. ежемесячно и автомобиле. Деньги предназначались за то, чтобы полицейский не мешал ОПС "собирать дань" с подконтрольных фирм, а также чтобы правоохранитель "закрыл глаза", если узнает о преступлениях участников преступной группы.

Следователи считают, что первую часть взятки и "Ниву" обвиняемый получил в марте 2011 года. А позже, с апреля 2011 г. по август 2017 г., Хомских, занимавший различные должности в системе ГУ МВД, в том числе с июня 2015 г., когда являлся замначальника УМВД России по Самаре, систематически получал деньги за помощь "Законовским" и в результате получил более 22 млн рублей.

Расследование завершено, обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами дела.