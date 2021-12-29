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ВТБ станет партнером проекта "МегаФон 1440"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон, Группа ВТБ и "МегаФон 1440" подписали соглашение о вхождении банка ВТБ (ПАО) в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

Основной задачей проекта является создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

С декабря 2021 года "МегаФон 1440" начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства, необходимую для создания низкоорбитальной спутниковой системы. Привлечение ВТБ в качестве инвестора — важный этап дальнейшего развития проекта. В ближайший год проект ожидает как кратный рост существующих команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений.

В результате сделки МегаФон сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, группе ВТБ будет принадлежать 15%, 10% сохранит команда "МегаФон 1440" — Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров "Мегафон 1440". Инвестиции банка составят 2 млрд руб.

"Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных — амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики", — заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

"За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов — космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т. д. Также в ноябре 2021 года решением ГКРЧ нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах", — пояснил Алексей Шелобков, генеральный директор компании "МегаФон 1440".

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.

МегаФон 1440 — компания, реализующая проект по изучению использования низкоорбитальных спутников для высокоскоростной передачи данных. Создана в 2020 году. Основные задачи проекта — разработка коммерчески успешных спутниковых сетей: построение эффективной экономической модели и технологической базы, разработка прототипов оборудования, а также проведение испытаний на земле и в космосе. Интеграция низкоорбитальных спутников с наземной инфраструктурой позволит обеспечить высокоскоростной связью всю территорию России и мира, в том числе самые отдаленные регионы.

Гид потребителя

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