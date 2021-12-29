ПСБ запустил робота-советника для частных инвесторов

29 декабря 2021 года ПСБ предоставил своим клиентам услугу робота-советника для формирования индивидуального инвестиционного портфеля. Для того чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно зайти в приложение "ПСБ Инвестиции" и в разделе "робот-советник" выбрать, к какому договору подключить услугу и заполнить анкету. На основании ответов сервис определит инвестиционный профиль клиента и автоматически сформирует сбалансированный портфель, соответствующий этому профилю, с оптимальным соотношением риска и доходности. Сервис доступен для клиентов, у которых в ПСБ открыт брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.
Робот-советник также позволяет получать профессиональные рекомендации по своевременной ребалансировке сформированного портфеля. Вместе с тем финальное решение по покупке или продаже ценных бумаг клиент всегда принимает самостоятельно.
"Мы постоянно развиваем цифровую брокерскую инфраструктуру, что позволяет клиентам сформировать широкую картину фондового рынка и более уверенно и эффективно управлять своими инвестициями. Уверен, что новый сервис будет особенно полезен начинающим инвесторам, которые делают первые шаги на фондовом рынке и пока только изучают, как устроена торговля на бирже, а для опытных инвесторов робот-советник станет еще одним инструментом в поиске инвестиционных идей", - поясняет директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.