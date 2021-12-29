Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций "Газпромбанка" объемом 30 млрд рублей

27 декабря 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО "Газпромбанк" общей номинальной стоимостью 30 млрд рублей, процентная ставка купона составила 9,30% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-21Р со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала.
Книга заявок по выпуску была открыта 22 декабря 2021 года. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 120 б. п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 3,5 года, что соответствовало значению не выше 9,55% годовых на открытии книги заявок. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира — в размере 9,30%, что соответствует доходности к оферте 9,52% годовых. Большой интерес к выпуску позволил эмитенту увеличить объем размещения с 10 до 30 млрд рублей.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Размещение проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: банк "Открытие", "Газпромбанк", ВТБ Капитал, БК РЕГИОН, РСХБ, SberCIB. Агент по размещению — "Газпромбанк".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.