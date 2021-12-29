Дмитрий Богданов: "С поддержкой региона бизнес Самарской области экспортировал на 4,2 млрд рублей"

Региональный центр поддержки экспорта подвел итоги работы за 11 месяцев текущего года. За этот период при поддержке института развития бизнеса предприниматели Самарской области смогли заключить 70 экспортных контрактов на общую сумму 4,2 млрд рублей. Эта сумма значительно превышает плановый показатель работы центра, который на 2021 год был установлен на уровне 2,3 млрд рублей. Получателями услуг для старта или развития экспортной деятельности стали 584 предпринимателя региона. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Поддержка экспортно ориентированных предприятий в Самарской области развивается в рамках реализации национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Одно из направлений Стратегии лидерства, обозначенной губернатором Дмитрием Азаровым совместно с жителями губернии, — в создании благоприятных условий для развития предпринимательства, увеличения объемов экспортируемой продукции региональных производителей.

В этом году предприниматели поставляли за рубеж продукцию в самых разных сферах производства, начиная от продуктов питания и заканчивая товарами промышленного назначения. Напомним, в прошлом году экспорт продукции и услуг малого и среднего бизнеса благодаря содействию центра поддержки экспорта составил 2,5 млрд рублей.

"Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах их деятельности, и освоение зарубежных рынков не является исключением. Каждый представитель малого и среднего бизнеса может обратиться в центр поддержки экспорта, чтобы получить подробную информацию о возможностях вывода своего продукта на внешние рынки. Специалисты центра помогут сформировать стратегию выхода на экспорт, и, применяя все имеющиеся на сегодняшний день инструменты, помогут "упаковать" бизнес для работы с зарубежными партнерами, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В этом году 25 предприятий малого и среднего бизнеса впервые вышли на внешние рынки. Среди них есть те, которых мы привлекли к работе на экспорт после аудита экспортного потенциала региона, — эту работу наше министерство проводило в 2020 году. Тогда мы определили предприятия, чей продукт имеет все шансы стать экспортным, обладает конкурентными преимуществами и способен занять свою долю на рынке других стран. Нашей задачей было объяснить, оказать всестороннее содействие и сопроводить на каждом этапе экспортного цикла".

Центр поддержки экспорта создан для того, чтобы каждый потенциальный или действующий экспортер мог получить поддержку при освоении внешних рынков. Услуги ЦПЭ предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

В этом году центр запустил новые пакетные услуги для предпринимателей, готовых к освоению зарубежных рынков, расширению географии поставок. Теперь для действующих и будущих экспортеров доступны комплексные предложения — услуги господдержки объединены в зависимости от задач, которые стоят перед бизнесом.

"В этом году работа нашего центра была более систематизированной. Совместно с коллегами из минэкономразвития мы определили те приоритетные направления, которые наиболее удобны для наших предпринимателей, особенно для начинающих. Очень много взаимодействий у нас было с партнерами из стран ЕАЭС и Узбекистана. В текущем году предприниматели поставляли свою продукцию в 43 страны", — рассказала заместитель руководителя центра поддержки экспорта Самарской области Ольга Золотарева.