Дмитрий Азаров поздравил с Новым годом воспитанников самарского интерната "Иволга"

В среду, 29 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с воспитанниками самарского интерната "Иволга", поздравил с наступающими праздниками и вручил подарки — сертификат на приобретение музыкальных инструментов и экскурсию в экопарк, расположенный на территории Самарской области.

Ребята порадовали главу региона настоящим новогодним концертом. Нужно отметить, что воспитанники центра активно участвуют в конкурсах, фестивалях — как региональных, так и всероссийских, проводят театрализованные представления, кинопоказы, различные мероприятия.

"Очень рад, что сегодня к вам приехал и зарядился вашей творческой энергией. Рад тому, что в центре так тепло, уютно, по-доброму. Поздравляю с наступающим Новым годом и хочу пожелать вам счастья, здоровья, успехов, реализации своих возможностей. Человек счастлив, когда он чувствует свою востребованность благодаря своим талантам, своим успехам в учебе, в спорте, когда он может реализоваться и понимает, что-то, что он делает, интересно, важно для всех окружающих", — обратился к ребятам губернатор.

С октября 2018 года в "Иволге" открыта детская телестудия "МоЁжТВ", в рамках работы который для воспитанников проводятся регулярные занятия, мастер-классы с профессионалами, встречи с интересными людьми. Гостем телестудии стал губернатор. Ребята выступили в роли журналистов и побеседовали с главой региона о счастье, карьере и красотах Самарского края.

Так, один из воспитанников центра Алексей рассказал, что пока не может выбрать будущую профессию, и попросил губернатора рассказать, каким был его путь профессионального самоопределения.

"Первая профессия, которую я получил в университете, — инженер-программист. Хотя, еще будучи школьником, я поработал и упаковщиком, и асфальтировщиком, тренером, программистом. А потом, закончив Политехнический институт, я начал работать по профессии инженер-системотехник, специализация "Искусственный интеллект". Моими любимыми предметами в школе были история и алгебра, — рассказал Дмитрий Азаров, отметив, что очень перспективным направлением сегодня является изучение информационных технологий. — Независимо от того, чем ты будешь заниматься, в какой бы отрасли ты не работал, эти знания тебе пригодятся".

Анна спросила у губернатора, что в его представлении есть счастье. "Я точно счастливый человек, потому что это большое счастье обустраивать родную землю, строить новые дороги, мосты, детские сады, больницы, школы, приводить в порядок парки, дворы, набережные, создавать условия, чтобы жителям нашей области было комфортно, делать так, чтобы у людей было хорошее настроение, чтобы они хотели жить на самарской земле, узнавали больше о ней и влюблялись в нее", — признался глава региона, подчеркнув, что уже третий год в самарских школах преподается история самарского края — предмет, благодаря которому ребята могут больше узнавать о родной земле.

Еще одним важным ингредиентом счастья губернатор назвал команду единомышленников: "Я счастливый человек, у меня есть много друзей, товарищей, соратников, сподвижников — людей, с которыми мы пытаемся сделать так, чтобы наша родная земля процветала, а у людей, которые здесь живут, была возможность для самореализации и укрепления своего здоровья, без чего ощущение счастья невозможно".

Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров отметил, что очень важно, чтобы воспитанники центра побывали на молодежном форуме "iВолга" и сделали репортаж о самым ярком молодежном фестивале в стране. Кроме того, губернатор поручил профильным министерствам продумать маршруты для выезда ребят в самые красивые места Самарского края.