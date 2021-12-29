Дмитрий Азаров поздравил с Новым годом воспитанников самарского интерната "Иволга"

В среду, 29 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с воспитанниками самарского интерната "Иволга", поздравил с наступающими праздниками и вручил подарки — сертификат на приобретение музыкальных инструментов и экскурсию в экопарк, расположенный на территории Самарской области.
Ребята порадовали главу региона настоящим новогодним концертом. Нужно отметить, что воспитанники центра активно участвуют в конкурсах, фестивалях — как региональных, так и всероссийских, проводят театрализованные представления, кинопоказы, различные мероприятия.
"Очень рад, что сегодня к вам приехал и зарядился вашей творческой энергией. Рад тому, что в центре так тепло, уютно, по-доброму. Поздравляю с наступающим Новым годом и хочу пожелать вам счастья, здоровья, успехов, реализации своих возможностей. Человек счастлив, когда он чувствует свою востребованность благодаря своим талантам, своим успехам в учебе, в спорте, когда он может реализоваться и понимает, что-то, что он делает, интересно, важно для всех окружающих", — обратился к ребятам губернатор.
С октября 2018 года в "Иволге" открыта детская телестудия "МоЁжТВ", в рамках работы который для воспитанников проводятся регулярные занятия, мастер-классы с профессионалами, встречи с интересными людьми. Гостем телестудии стал губернатор. Ребята выступили в роли журналистов и побеседовали с главой региона о счастье, карьере и красотах Самарского края.
Так, один из воспитанников центра Алексей рассказал, что пока не может выбрать будущую профессию, и попросил губернатора рассказать, каким был его путь профессионального самоопределения.
"Первая профессия, которую я получил в университете, — инженер-программист. Хотя, еще будучи школьником, я поработал и упаковщиком, и асфальтировщиком, тренером, программистом. А потом, закончив Политехнический институт, я начал работать по профессии инженер-системотехник, специализация "Искусственный интеллект". Моими любимыми предметами в школе были история и алгебра, — рассказал Дмитрий Азаров, отметив, что очень перспективным направлением сегодня является изучение информационных технологий. — Независимо от того, чем ты будешь заниматься, в какой бы отрасли ты не работал, эти знания тебе пригодятся".
Анна спросила у губернатора, что в его представлении есть счастье. "Я точно счастливый человек, потому что это большое счастье обустраивать родную землю, строить новые дороги, мосты, детские сады, больницы, школы, приводить в порядок парки, дворы, набережные, создавать условия, чтобы жителям нашей области было комфортно, делать так, чтобы у людей было хорошее настроение, чтобы они хотели жить на самарской земле, узнавали больше о ней и влюблялись в нее", — признался глава региона, подчеркнув, что уже третий год в самарских школах преподается история самарского края — предмет, благодаря которому ребята могут больше узнавать о родной земле.
Еще одним важным ингредиентом счастья губернатор назвал команду единомышленников: "Я счастливый человек, у меня есть много друзей, товарищей, соратников, сподвижников — людей, с которыми мы пытаемся сделать так, чтобы наша родная земля процветала, а у людей, которые здесь живут, была возможность для самореализации и укрепления своего здоровья, без чего ощущение счастья невозможно".
Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров отметил, что очень важно, чтобы воспитанники центра побывали на молодежном форуме "iВолга" и сделали репортаж о самым ярком молодежном фестивале в стране. Кроме того, губернатор поручил профильным министерствам продумать маршруты для выезда ребят в самые красивые места Самарского края.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно