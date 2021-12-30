В Самаре изменен ряд автобусных маршрутов

В Самаре в связи с продлением ряда автобусных маршрутов, а именно №№ 205, 295, 268 и 96 до поселка Петра Дубрава, они приобрели статус межмуниципальных. При этом произошло изменение нумерации маршрутов.

Вместо № 205 — № 305д "Поселок Петра Дубрава — Речной вокзал"; вместо № 295 — № 395 "Поселок Петра Дубрава — Речной вокзал"; вместо № 268 — № 368 "Поселок Петра Дубрава — Улица Красных Коммунаров"; вместо № 96 — № 396 "Поселок Петра Дубрава — Улица Тухачевского".

Поэтому вышеуказанные муниципальные маршруты отменены и исключены и Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Самары. Однако, это не влияет на транспортное обеспечение. Доступность общественного транспорта полностью сохранена.

Трассы следования автобусных маршрутов №№ 305д, 395, 368, 396 от улицы Мира до конечных остановок в городском округе Самара полностью соответствуют трассам следования отмененных маршрутов.