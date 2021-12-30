В Самаре изменен ряд автобусных маршрутов

В Самаре в связи с продлением ряда автобусных маршрутов, а именно №№ 205, 295, 268 и 96 до поселка Петра Дубрава, они приобрели статус межмуниципальных. При этом произошло изменение нумерации маршрутов.
Вместо № 205 — № 305д "Поселок Петра Дубрава — Речной вокзал"; вместо № 295 — № 395 "Поселок Петра Дубрава — Речной вокзал"; вместо № 268 — № 368 "Поселок Петра Дубрава — Улица Красных Коммунаров"; вместо № 96 — № 396 "Поселок Петра Дубрава — Улица Тухачевского".
Поэтому вышеуказанные муниципальные маршруты отменены и исключены и Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Самары. Однако, это не влияет на транспортное обеспечение. Доступность общественного транспорта полностью сохранена.
Трассы следования автобусных маршрутов №№ 305д, 395, 368, 396 от улицы Мира до конечных остановок в городском округе Самара полностью соответствуют трассам следования отмененных маршрутов.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.