Страховой дом ВСК провел исследование среди всех случаев ДТП в уходящем 2021 году. Согласно анализу, самым "опасным" знаком зодиака на дорогах страны стали девы.
Исследование проводилось по датам рождения виновников аварий, совершенных в течение 2021 года. Основную долю инцидентов создали уроженцы 1980-х годов — больше 30%. Лидерам по этому показателю сейчас уже 33-34 года — их 3,4% от общего числа.
Среди знаков зодиака чаще всех в ДТП попадали девы — 11,4% раз. На втором месте по этому показателю расположились близнецы — 10,6%. Третий самый "опасный" на дорогах знак зодиака — овны, которых набралось 9,4% от общего числа виновников аварий.
Следом за "призерами" идут тельцы (8,73%), весы (8,36%), водолеи (8%), раки (7,73%) и львы (7,69%). Реже всех ДТП в 2021 году создавали козероги (7,57%), стрельцы (6,6%) и скорпионы (6,2%).
"Каждый из нас знает свой знак зодиака и хоть раз, но интересовался гороскопом. Кто-то серьезно воспринимает звездные предсказания, кто-то относится к ним с шуткой. Этот рейтинг относится как раз к несерьезным. Лидерство дев не гарантирует то, что они хуже водят автомобиль. Так сложились цифры, и в следующем году статистика может быть совсем другой", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.