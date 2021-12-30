Страховой дом ВСК провел исследование среди всех случаев ДТП в уходящем 2021 году. Согласно анализу, самым "опасным" знаком зодиака на дорогах страны стали девы.

Исследование проводилось по датам рождения виновников аварий, совершенных в течение 2021 года. Основную долю инцидентов создали уроженцы 1980-х годов — больше 30%. Лидерам по этому показателю сейчас уже 33-34 года — их 3,4% от общего числа.

Среди знаков зодиака чаще всех в ДТП попадали девы — 11,4% раз. На втором месте по этому показателю расположились близнецы — 10,6%. Третий самый "опасный" на дорогах знак зодиака — овны, которых набралось 9,4% от общего числа виновников аварий.

Следом за "призерами" идут тельцы (8,73%), весы (8,36%), водолеи (8%), раки (7,73%) и львы (7,69%). Реже всех ДТП в 2021 году создавали козероги (7,57%), стрельцы (6,6%) и скорпионы (6,2%).

"Каждый из нас знает свой знак зодиака и хоть раз, но интересовался гороскопом. Кто-то серьезно воспринимает звездные предсказания, кто-то относится к ним с шуткой. Этот рейтинг относится как раз к несерьезным. Лидерство дев не гарантирует то, что они хуже водят автомобиль. Так сложились цифры, и в следующем году статистика может быть совсем другой", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.