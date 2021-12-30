В Исаклинском районе установлен карантин по бешенству

В границах села Новое Якушкино сельского поселения Новое Якушкино Исаклинского района Самарской области установлен карантин по бешенству.

Соответствующее постановление подписано губернатором Дмитрием Азаровым 30 декабря.

Очагом признано личное хозяйство по адресу ул. Школьная, 2. Территория в радиусе 2 км получает статус неблагополучной. Здесь запрещено лечить восприимчивых животных, перемещать или перегруппировывать их, ввозить и вывозить восприимчивых животных, за исключением вакцинированных. Охота разрешена лишь в целях регулирования численности восприимчивых особей.

На территории неблагополучного пункта запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, их отлов для вывоза в зоопарки.

Ограничения вводятся на 179 дней, а отмена карантина осуществляется через 60 дней после убоя последнего зараженного животного.