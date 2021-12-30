Михаил Захаров: "За три года в обращении с отходами произошла настоящая революция"

Вот уже три года в Самарской области работает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — "ЭкоСтройРесурс". О результатах этой деятельности в цифрах, о дальнейших целях и перспективах рассказал директор предприятия Михаил Захаров.

Работа стала прозрачной

— Региональный оператор "зашел" в область 1 января 2019 года. Какие главные итоги мусорной реформы вы можете подвести накануне трехлетия "ЭкоСтройРесурса", как повлияло на них принятие упорядоченной схемы работы?

— Территориальная схема обращения с отходами — это неотъемлемая часть реформы, и для нас — "конституция", свод правил, которые мы должны соблюдать. В этом документе содержится описание текущей ситуации в отрасли: данные об источниках образования ТКО, их массе и объемах, о контейнерных площадках и объектах инфраструктуры, о схемах транспортных потоков и местах захоронения. Разрабатывали его в 2018 году, и сегодня, мы это понимаем, он нуждается в изменениях. Сегодня, когда специальный орган — публично-правовая компания "Российский экологический оператор", завершила работу над федеральной схемой обращения с ТКО и согласовала ее с регионами, представители отрасли вносят свои предложения по пересмотру нормативно-правовой базы, актуальные для всей страны.

Что касается наших итогов работы, то за эти три года, я могу это ответственно заявить, в обращении с отходами произошла настоящая революция. Во-первых, мы провели полную инвентаризацию контейнерных площадок в Самарской области. По данным на 1 января 2019 года их число было неизвестно. В территориальную схему было включено 9200 таких точек, однако мы совместно с органами местного самоуправления выявили 16 тысяч, а сегодня их уже 17 988. Теперь все они на виду, и на сайте любого муниципального района или поселения можно увидеть соответствующий реестр.

Во-вторых, до старта мусорной реформы учет ТКО велся по кубам, что давало эфемерные представления о вывозимых объемах, ведь мусоровоз мог приезжать на полигон с полупустым кузовом. С появлением регоператоров федеральное законодательство обязало оборудовать все полигоны весовым хозяйством, это обеспечило жесткий контроль за перевозчиками. Сейчас мы в режиме реального времени видим, какую массу отходов привозят на каждое место захоронения.

Кроме того, мусоровозы, бортовые машины для крупногабаритных отходов, погрузчики, тракторы — абсолютно вся техника, которая участвует в вывозе ТКО, оборудована датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС. Для въезда на полигон используется идентификация по QR-коду, мусоровозы "сканируют", и данные о весе ТКО автоматически передаются в базу. Это позволяет видеть на интерактивной карте, где, как и по какому маршруту двигается каждая из 800 машин, и, соответственно, автоматизировать некоторые процессы.

Наконец, самое главное — мы полностью оцифровали всю отрасль, что я ставлю в несомненную заслугу нашей команды. Работа стала полностью прозрачной, и все участники, включая контролирующие органы в лице Росприроднадзора, знают и видят, сколько мусора образуется в регионе и сколько тонн завозится на конкретный полигон.

Куда девать строительный мусор?

— Кому сложнее всего было перестраиваться в этом процессе, вызвали ли новые подходы в работе сопротивление со стороны игроков отрасли?

— Разумеется, перестраиваться захотели не все. Прежде перевозчики, а их было много, и они были разными, заключали договоры с юридическими лицами или УК, ТСЖ и получали оплату за вывоз мусора, не всегда исполняя свои обязательства, то есть могли его просто не забрать. Сегодня все они без исключения получают оплату от регоператора только по факту привезенной на полигон массы отходов. Это, с одной стороны, привело к тому, что у нас практически исчезли несанкционированные свалки коммунального мусора, а с другой — обнажило проблему скапливания строительных и промышленных отходов. Обращение с ними не входит в сферу деятельности оператора, но и никем не контролируется, они оказались между небом и землей.

— Как же ее решать?

— Объясню. Существует пять классов опасности отходов, коммунальные относятся к 4 и 5 классам как малоопасные и практически неопасные. К чрезвычайно опасным и высоко опасным отходам относятся 1 и 2 классы. Учитывать, собирать, обезвреживать, перемещать, обрабатывать и утилизировать их по всей России начнет с 1 января 2022 года Федеральный экологический оператор (входит в корпорацию "Росатом"). Сейчас накопление батареек, ртутных термометров и ламп входит в зону ответственности управляющей организации, которая эксплуатирует ваш жилой дом либо ТСЖ. Они должны организовывать такие места для сбора и хранения, но на практике этого, к сожалению, нет.

Регоператор "ЭкоСтройРесурс" в рамках социальной ответственности компании за свой счет установил и уже три года содержит 80 контейнеров для сбора батареек, чтобы минимизировать вред окружающей среде. Мы уже больше 5 тонн батареек транспортировали на переработку в Челябинск, причем завод принимает такие отходы только платно.

С 1 марта 2022 года вступит в силу новый закон, по батарейкам, лампам и прочим видам опасных отходов будут отдельные операторы от "Росатома".

Регламентирования требует обращение со строительным и промышленным мусором, который может относиться как к 4-му, так и к 3-му классам опасности. 99% в составе несанкционированных свалок — это как раз то, что вывозится во время ремонта жилья. Собственники нанимают транспортировщиков по объявлению, и те могут сгрузить его в ближайший овражек или лесок. Здесь нужна такая же системная работа, как с остальными видами отходов.

Инфраструктура переработки

— На какой конечный результат рассчитана реформа отрасли, что мы должны получить?

— Главная цель — снизить объемы полигонного захоронения за счет увеличения сортировки отходов и вовлечения отсортированных во вторичный оборот. Три года назад на мусоросортировочные станции отправлялось около 8,6% всех отходов, генерируемых жителями Самарской области. В 2021 году перед нами стояла задача увеличить эту цифру до 25%, а мы довели показатель до 38%. Целевой показатель на этот год для Самарской области в рамках национального проекта "Экология" был 25%, и этого показателя мы достигли еще в прошлом году. К 2030 году мы должны будем доставлять на мусоросортировочные объекты абсолютно весь объем ТКО, образованных на территории региона.

— Какие мощности нужны для этого, в каких преобразованиях нуждается инфраструктура отрасли в Самарской области?

— Прежде всего в регионе планируется строительство двух больших экотехнопарков — "Зелененький" и "Водино". Это будут мощные предприятия, с вводом которых мы сможем отправлять на сортировку к 2024–2025 годам 90% всех коммунальных отходов, а вторичные ресурсы сможем перерабатывать. Нам не нужно будет отправлять их в другие регионы, поскольку сразу же, на месте, они будут вовлекаться во вторичный оборот — производство полиэтиленовой упаковки из вторичного полиэтилена, бордюрного камня, тротуарной плитки, канализационных люков — из вторичного пластика.

Для увеличения глубины сортировки отходов также необходимо модернизировать оборудование на мусоросортировочных станциях. Это позволит повысить эффективность отбора. Напомню, только за два года были введены в эксплуатацию пять новых объектов и модернизированы действующие, сейчас работает уже 8 объектов по обработке отходов. Сегодня ведется проектирование строительства новых многофункциональных центров по сортировке отходов. Новые полигоны будут открыты в 2023–2024 годах в Сергиевске, Хворостянке, Большой Черниговке и Кинель-Черкассах. Из 11 действующих полигонов пять исчерпают к этому времени свой ресурс.

Нужны в регионе и новые контейнерные площадки, существующих 18 тысяч пока не хватает. Когда мы приступили к работе, выяснилось, что примерно из 530 населенных пунктов вообще никогда не вывозили ТКО, а это 130 тысяч жителей. У них не было накопителей, к ним никогда не приезжал мусоровоз. Сейчас осталось почти 200 населенных пунктов, где проживает до 10 человек и где подъездных путей в межсезонье просто нет. Эту проблему мы тоже постепенно решаем, подключая нашу технику. Всего же, по нашим подсчетам, в области нужно установить еще 5,5 тысячи площадок. Ежегодно на территории Самарской области генерируется порядка 1,2 млн тонн ТКО — это отходы, которые регоператор вывозит с контейнерных площадок.

В обращение с ТКО пришла "цифра"

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте, с которым "ЭкоСтройРесурс" стал победителем федерального конкурса проектов по внедрению отечественных IТ-решений.

— Действительно, проект "Внедрение системы управления кооперационным производством сбора и утилизации твердых коммунальных отходов на базе цифровой платформы "Маджента" получил грант на цифровую трансформацию компании от Российского фонда развития информационных технологий. Вложены и собственные средства предприятия. Аналогичных IT-продуктов в отрасли обращения с отходами пока нет, мы будем пионерами.

С марта мы приступили к внедрению оперативно-диагностической системы "Маджента", которая в дальнейшем позволит в режиме реального времени контролировать графики вывоза ТКО с контейнерных площадок. На ноябрь текущего года в программу внесена информация о 18 тысячах контейнерных площадок, ведется обучение представителей перевозчиков работе в программе. Специально для водителей разработано мобильное приложение ЭСР-логистика, которое сейчас тестируется и внедряется в работу.

Эта платформа позволит сделать всю сферу обращения с отходами еще более прозрачной и точной. Система, которую разрабатывают наши специалисты вместе с партнерами из самарской IT-компании Magenta Technology, охватит полный цикл, от контейнерной площадки до объектов сортировки и полигонов. В режиме реального времени на мониторах будет видна транспортная логистика каждого отдельного мусоровоза. Если говорить о цифрах, то за год спецтехника, задействованная в сфере обращения с отходами в регионе, проезжает 30 миллионов километров. Это словно 750 раз обогнуть планету по экватору. Причем цифры с увеличением количества мусоросортировочных станций и внедрения раздельного сбора отходов будут только расти. Именно поэтому транспортная логистика в работе регионального оператора крайне важна.

Для сокращения пробега мусоровозов система выбирает оптимальные маршруты так, чтобы спецтехника не простаивала в пробках и объезжала заторы и аварии на дорогах. В каждую дорожную карту есть возможность вносить изменения, если, например, необходим повторный вывоз с контейнерной площадки в течение дня.

Основа реформы — экопросвещение

— Насколько широкую поддержку у жителей Самарской области нашли ваши социальные и просветительские инициативы?

— Поддержка от жителей колоссальная, мы это чувствуем, поэтому и продолжаем вести серьезную работу в этом направлении. Если говорить о конкурсе "Мы вместе", на этот конкурс мы выдвинули образовательный проект "Школа, вуз, ссуз — разделяй со мной". За наш проект проголосовали более 1000 человек. В большинстве своем это как раз студенты и педагоги, которые уже приняли в нем участие. В рамках проекта мы установили более 100 накопителей на территории этих заведений для раздельного сбора пластиковых отходов. На данный момент уже направили на переработку более 6 тонн отходов. Провели только за 2020 год около 300 лекций и экоуроков для 48 тысяч учащихся. Мы считаем экопросвещение одной из важнейших составляющих успеха реализации реформы обращения с отходами, поэтому решили представить своей проект на федеральном уровне, и по итогам голосования заняли почетное второе место среди всех конкурсантов России.

К нам обращается множество волонтеров и общественных организаций со всего региона. Мы всегда откликаемся на их предложения. Регоператор считает важным оказывать поддержку экосообществам и активистам региона. Мы и сами проводим акции — экопраздники, переработку елок в щепу, благотворительный сбор макулатуры, субботники, посадку деревьев, конкурсы. Стараемся вовлекать жителей в деятельность по раздельному сбору отходов и активно подталкиваем органы исполнительной власти к обеспечению региона инфраструктурой для массового развития культуры раздельного сбора отходов среди населения. Для этого мы открыли первый стационарный Экопункт на ул. Партизанской, 17 Б, в который любой житель может принести различное вторсырье, а наш ЭкоМобиль ездит даже в муниципальные районы, в которые обычно никто не доезжает. Установили 545 уличных сеток для пластика ПЭТ, 168 накопителей для пластиковых крышек, в том числе в городских парках, свыше 80 накопителей для батареек.

Раздельный сбор отходов на пороге

— Правительство России утвердило в прошлом году "дорожную карту" по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. В Самарской области уже чувствуются изменения в этом направлении?

— В ноябре этого года Правительство РФ выпустило распоряжение о распределении финансирования на закупку контейнеров для РСО для 46 регионов страны. Для этих целей выделен один миллиард рублей, в Самарскую область на эти цели поступит 28 миллионов рублей. В результате в самых крупных городах региона — Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске — будет установлено 1800 контейнеров, из которых мусор будет вывозиться сначала в порядке эксперимента, без увеличения тарифа.

Предстоит понять, какими будут объемы накопления, определить норматив, и только тогда приступать к дуальному раздельному накоплению сухих и смешанных отходов. Основная задача — отделить пищевые отходы от вторичных ресурсов, потому что они делают порой невозможной сортировку отходов. В одних контейнерах у нас будет пластик, стекло, картон, то есть все, что можно отсортировать, в других — пищевые отходы, продукты гниения.

— Как, по-вашему, стоит ожидать "прироста" ТКО в новогодние праздники?

— В праздничные и выходные дни всегда происходит рост ТКО — жители находятся дома, кто-то делает ремонт, меняет мебель, люди накрывают праздничные столы, встречают гостей. Безусловно, количество отходов, в том числе крупногабаритных, возрастает в разы, поэтому для регоператора и перевозчиков праздничные и выходные дни, наоборот, самые трудоемкие.

По нормам СанПиН, в зимнее время года допускается вывоз отходов один раз в трое суток. Мы же вывозим отходы ежедневно как в летнее, так и в зимнее время года. А в некоторых случаях направляем спецтехнику по одним и тем же адресам дважды в день, причем не только в выходные. Есть и такие точки, которые мы обслуживаем дважды в день на постоянной основе. Это обусловлено большой проходимостью места, количеством накопителей и некоторыми другими причинами. Например, такие контейнерные площадки есть в микрорайоне Крутые Ключи, в районе 9 просеки, где разворотное кольцо, на ул. Магистральной, 127.

В любом случае мы готовы к подобным ситуациям. Если нужно, усиливаем свои позиции, увеличиваем количество рейсов на определенные точки, перенаправляем спецтехнику туда, где требуется вывоз ТКО. "ЭкоСтройРесурс" постоянно совершенствует свою работу, и, я надеюсь, эти усилия заметны каждому потребителю, жителю Самарской области.