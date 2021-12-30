В Самаре для строительства метро на три года перекроют ул. Галактионовскую

В Самаре на три года перекроют движение на ул. Галактионовской, сообщает администрация города.

Для строительства станции метро с 10 января 2022 г. до 31 декабря 2024 г. ограничат движение по ул. Галактионовской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской.

В связи с этим изменится схема движения трамваев №№ 5, 15, 20, 20к, 22:

Маршрут №5 - Барбошина поляна - Ул. Ново-Садовая - Пр. Ленина - Ул. Полевая - Ул. Арцыбушевская - Ул. Красноармейская - Ул. Галактионовская - Ул. Венцека - Ул. Фрунзе - Ул. Пионерская - Ул. Чапаевская - Ул. Венцека - Ул. Галактионовская - Ул. Красноармейская - Ул. Арцыбушевская - Ул. Полевая - Пр. Ленина - Ул. Ново-Садовая - Барбошина поляна.

Маршрут №15 - Ул. Тухачевского - Ул. Киевская - Ул. Чернореченская - Ул. Клиническая - Ул. Мичурина - Ул. Полевая - Ул. Арцыбушевская - Ул. Красноармейская - Ул. Фрунзе - Ул. Пионерская - Ул. Чапаевская - Ул. Венцека - Ул. Фрунзе - Ул. Красноармейская - Ул. Арцыбушевская - Ул. Полевая - Ул. Мичурина - Ул. Клиническая - Ул. Чернореченская - Ул. Киевская - Ул. Тухачевского.

Маршруты №№ 20 и 20к - Ул. Фадеева - Ул. Ново-Вокзальная - Ул. Ново-Садовая - Пр. Ленина - Ул. Полевая - Ул. Арцыбушевская - Ул. Красноармейская - Ул. Фрунзе - Ул. Пионерская - Ул. Чапаевская - Ул. Венцека - Ул. Фрунзе - Ул. Красноармейская - Ул. Арцыбушевская - Ул. Полевая - Пр. Ленина - Ул. Ново-Садовая - Ул. Ново-Вокзальная - Ул. Фадеева.

Маршрут №22 - 15 микрорайон - Ул. Ташкентская - Ул. Демократическая - Ул. Ново-Садовая - Пр. Ленина - Ул. Полевая - Ул. Арцыбушевская - Ул. Красноармейская - Ул. Галактионовская - Ул. Венцека - Ул. Фрунзе - Ул. Красноармейская - Ул. Арцыбушевская - Ул. Полевая - Пр. Ленина - Ул. Ново-Садовая - Ул. Демократическая - Ул. Ташкентская - 15 микрорайон.