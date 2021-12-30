В Самаре для строительства метро на три года перекроют ул. Галактионовскую

В Самаре на три года перекроют движение на ул. Галактионовской, сообщает администрация города.
Для строительства станции метро с 10 января 2022 г. до 31 декабря 2024 г. ограничат движение по ул. Галактионовской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской.
В связи с этим изменится схема движения трамваев №№ 5, 15, 20, 20к, 22:
Маршрут №5 - Барбошина поляна - Ул. Ново-Садовая - Пр. Ленина - Ул. Полевая - Ул. Арцыбушевская - Ул. Красноармейская - Ул. Галактионовская - Ул. Венцека - Ул. Фрунзе - Ул. Пионерская - Ул. Чапаевская - Ул. Венцека - Ул. Галактионовская - Ул. Красноармейская - Ул. Арцыбушевская - Ул. Полевая - Пр. Ленина - Ул. Ново-Садовая - Барбошина поляна.
Маршрут №15 - Ул. Тухачевского - Ул. Киевская - Ул. Чернореченская - Ул. Клиническая - Ул. Мичурина - Ул. Полевая - Ул. Арцыбушевская - Ул. Красноармейская - Ул. Фрунзе - Ул. Пионерская - Ул. Чапаевская - Ул. Венцека - Ул. Фрунзе - Ул. Красноармейская - Ул. Арцыбушевская - Ул. Полевая - Ул. Мичурина - Ул. Клиническая - Ул. Чернореченская - Ул. Киевская - Ул. Тухачевского.
Маршруты №№ 20 и 20к - Ул. Фадеева - Ул. Ново-Вокзальная - Ул. Ново-Садовая - Пр. Ленина - Ул. Полевая - Ул. Арцыбушевская - Ул. Красноармейская - Ул. Фрунзе - Ул. Пионерская - Ул. Чапаевская - Ул. Венцека - Ул. Фрунзе - Ул. Красноармейская - Ул. Арцыбушевская - Ул. Полевая - Пр. Ленина - Ул. Ново-Садовая - Ул. Ново-Вокзальная - Ул. Фадеева.
Маршрут №22 - 15 микрорайон - Ул. Ташкентская - Ул. Демократическая - Ул. Ново-Садовая - Пр. Ленина - Ул. Полевая - Ул. Арцыбушевская - Ул. Красноармейская - Ул. Галактионовская - Ул. Венцека - Ул. Фрунзе - Ул. Красноармейская - Ул. Арцыбушевская - Ул. Полевая - Пр. Ленина - Ул. Ново-Садовая - Ул. Демократическая - Ул. Ташкентская - 15 микрорайон.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.