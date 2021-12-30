"Тольяттиазот" поставил рекорды и обновил производство

"Тольяттиазот" (ПАО "ТОАЗ"), один из ведущих производителей аммиака и карбамида в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти, завершает год с положительной финансовой динамикой, обновленными мощностями, новым коллективным договором и массой реализованных экологических и просветительских проектов.

Показал прибыль

За девять месяцев работы в 2021 году ПАО "Тольяттиазот" продемонстрировал существенное улучшение финансовых результатов. Согласно данным отчета за этот период, чистая прибыль ТОАЗа достигла 28,7 млрд руб. против убытка в 528,7 млн годом ранее. Вдвое выросла выручка компании: с 37,75 млрд руб. за девять месяцев 2020 года до 76,59 миллиарда.

Такие результаты связаны в том числе с ростом цен на мировом рынке минеральных удобрений и ослаблением рубля. Кроме того, рост цен на природный газ в третьем квартале 2021 года привел к росту себестоимости азотной химической продукции и, как следствие, сокращению предложения на рынке. Это повлекло удорожание продукции "Тольяттиазота". Ее себестоимость прибавила 17%: на 2,99 млрд руб. больше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Такой финансовый результат отразился и на отчислениях в обязательные фонды. За январь–сентябрь "ТОАЗ" перечислил более 10,4 млрд руб. налогов, причем 75% этих средств были направлены в бюджет Самарской области.

Обновленные агрегаты

В 2021 году "Тольяттиазот" провел масштабную модернизацию мощностей. Напомним, на предприятии работает пять агрегатов по производству аммиака и два по производству карбамида. Летом предприятие завершило капитальный ремонт пятого агрегата по производству аммиака. В результате безостановочный период работы этого оборудования увеличился до двух лет.

В процессе ремонта были смонтированы и введены в эксплуатацию секции градирни, каждая размером 12 на 14 метров. Новая градирня монтировалась с применением сборно-модульной технологии, что позволит в будущем оперативно менять элементы во время ремонта и обрабатывать особо подверженные коррозии элементы горячим цинкованием, не прибегая к огневым работам.

В августе "ТОАЗ" завершил капремонт первого агрегата по производству карбамида — высококонцентрированного азотного удобрения. Капитальный ремонт затронул практически все блоки агрегата: аппараты узла синтеза, конденсаторы карбамата, компрессор углекислого газа, оборудование, обеспечивающее движение конвейерных линий, заменен теплообменник, проведено техперевооружение систем воздухообмена. Внедрение дополнительных систем безопасности позволило исключить человеческий фактор и связанные с ним риски.

Капремонт провели и на втором агрегате карбамида, что обеспечит бесперебойную работу как минимум на год и безопасность в соответствии с новыми требованиями законодательства. В частности, выполнено техническое перевооружение систем воздухообмена, установлена сеть сигнализаций, которая оповещает о неполадках и контролирует состояние воздуха внутри и снаружи помещения. Система газового анализа передает на центральный пункт управления данные по загазованности в режиме реального времени.

Новые мощности

В завершающей стадии строительства находится агрегат производства карбамида № 3, работы над которым начались в 2018 году. В проект вложены собственные средства "Тольяттиазота". Бюджет проекта — более 25 млрд рублей. Финансовую поддержку в этом деле оказывают крупнейшие международные компании: подписано кредитное соглашение с синдикатом банков Commerzbank AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Германия) на сумму 180 млн евро сроком на девять лет. Гарантом выступило швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV).

Проект агрегата разрабатывали в сотрудничестве с компанией Casale S.A. (Лугано, Швейцария). За время строительства объект трижды проверяли независимые международные организации. В строительстве задействовано почти 700 человек, 90% из которых жители Тольятти и Самарской области. Ожидается, что агрегат будет введен в эксплуатацию во второй половине 2022 года.

Благодаря этому проекту "Тольяттиазот" сможет производить дополнительно 700 тысяч тонн карбамида в год. В связи с этим увеличатся отчисления в бюджеты на 15-20%, что составляет примерно полтора годовых бюджета Тольятти.

Особое внимание в реализации проекта уделяется экологии и безопасности. На новом агрегате уже на этапе проектирования предусмотрены современные технологии производственной безопасности. В первую очередь это автоматизированные системы контроля и управления, минимизирующие участие человека в производственном процессе. Кроме того, на случай непредвиденных обстоятельств на заводе действует газоспасательный взвод.

Технологическая цепочка нового производства спроектирована таким образом, что существенно сокращает объем выбросов углекислого газа в атмосферу. Стоки с агрегата будут проходить восемь степеней очистки, а отдельные отходы будут передаваться специализированным организациям для утилизации, обезвреживания или захоронения. Кроме того, в рамках производства карбамида "Тольяттиазот" планирует снизить выбросы CO₂ более чем на 70%, поскольку будет использовать выбросы углекислого газа как сырье.

Устойчивое развитие

Экологии на "Тольяттиазоте" традиционно уделяют повышенное внимание. Так, предприятие шестой год подряд раскрывает ESG-информацию в отчетах об устойчивом развитии. Все отчеты компании готовятся в соответствии с Руководством по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы GRI.

В отчете за 2020 год представлена новая стратегия ПАО "ТОАЗ", где важное место занимают вопросы безопасности производства, повышения эффективности управления компанией, улучшения условий и безопасности труда сотрудников. В частности, подробно изложены усилия по обеспечению мер безопасности и экологических требований при реализации проекта строительства третьего агрегата по производству карбамида.

В этом году "Тольяттиазоту" впервые присвоен рейтинг отчетности ESG на уровне RESG 2, что соответствует высокому уровню раскрытия информации об устойчивом развитии в публичных отчетах РА AK&M.

Среди направлений экологической политики "Тольяттиазота" — обновление очистных сооружений, восстановление леса, биоресурсов Волги, ликвидация несанкционированных свалок и другие общественно полезные дела. На экологические проекты ТОАЗ направил более 487 млн руб. в 2020 году, а с 2018-го вложения превышают 1,5 млрд рублей.

Колдоговор: плюс 8 льгот

Одним из гарантов высоких финансовых и производственных показателей "Тольяттиазота" являются сотрудники завода, для которых предприятие реализует десятки мер социальной поддержки. В этом году ТОАЗ заключил новый коллективный договор, который будет действовать следующие три года. Эксперты химической отрасли считают, что он превосходит по своим качествам аналогичный документ 2017 года, который был признан лучшим в Самарской области.

Предыдущий коллективный договор действовал с 2017 по 2020 год, но из-за пандемии был пролонгирован. В документе заложили 53 дополнительные льготы сверх предусмотренных трудовым законодательством. В договоре 2021 года к ним добавилось еще восемь новых льгот и по двум было решено увеличить суммы выплат.

Появлению нового документа предшествовала большая работа. Его детали согласовывали с первичной профсоюзной организацией ТОАЗа, в которой состоит больше половины сотрудников завода — 3258 человек из 4 тысяч работающих. На повестку было вынесено 60 инициатив. В окончательном виде профком скомпоновал заявки по 24 предложениям, которые легли в основу новой версии коллективного договора, подписанного 24 сентября при полном зале и после единогласного голосования.

В рамках колдоговора обсуждалась в том числе разработка дизайна спецодежды. На конкурс было подано 19 предложений. Увеличился и бюджет на приобретение спецодежды, в него дополнительно заложили жилетку. Решился вопрос по доставке на работу жителей из села Узюково, Жигулевска, Прибрежного. Изменились подходы к выдаче спецодежды, порядок предоставления оплачиваемых выходных, связанных с потерей близких родственников, и т. п.

Появились новые льготы для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Еще одна из новых льгот направлена на поддержку при рождении детей: таким семьям будет начислена дополнительная денежная премия.

"Иммунная копилка"

"Тольяттиазот" также сфокусирован на обеспечении безопасности производства и своих работников в сложных условиях продолжающейся эпидемии коронавируса. Добровольную вакцинацию сотрудников от COVID-19 предприятие начало в феврале 2021 года. Кроме того, ТОАЗ закупает средства индивидуальной защиты для работников, тепловизоры и антисептики, увеличил частоту дезинфекции помещений, организовал доставку с соблюдением социальной дистанции.

"Тольяттиазот" подключился к масштабной прививочной кампании и помог разгрузить местные медучреждения, организовав единый день вакцинации на своей площадке — в зале Дворца культуры. 27 ноября здесь работало пять пунктов, в которых привились 281 человек.

С августа по декабрь на "Тольяттиазот" провели конкурс "Иммунная копилка", который организовала администрация предприятия совместно с профсоюзом. В мероприятии участвовали 107 подразделений, призовой фонд составлял 740 тыс. рублей.

Еженедельно на информационных экранах на площадке завода появлялись названия цехов-победителей в двух номинациях: "максимальное число привитых" и "наибольшее количество вакцинированных". Вакцинированным считался сотрудник, который сделал обе прививки или однокомпонентную "Спутник Лайт". Подразделения получали от компании по 20 тыс. руб., которые могли потратить на бытовые нужды, условия труда, культурные и спортивные мероприятия.

Экология сознания

"Тольяттиазот" вносит вклад не только бюджетом и участием в мероприятиях по благоустройству, но и просветительскими проектами.

Особое внимание предприятие уделяет воспитанию и просвещению детей. В партнерстве с министерством культуры Самарской области ТОАЗ реализует проект "Путешествие в страну Экология", направленный на развитие экологического туризма. Его запустили в этом году в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова в виде интерактивной образовательной онлайн-платформы, содержащей в себе интернет-карту.

На карте сформированы станции, посвященные знаковым территориям. На каждой из них школьник получает задачу, чтобы выполнить ее в виде квеста и заработать баллы. Во время испытаний участников сопровождает виртуальный корпоративный герой, которого придумали на ТОАЗе, — юный химик Толик Азотов. Завершив очередной этап, ученик фиксирует это достижение в личную карту путешествий, чтобы совершить их уже в реальности с родителями.

"Путешествие в страну Экология" предназначено для школьников 1-5-х классов и их учителей. Используя его, педагоги найдут готовые решения для подготовки своих уроков по изучению окружающей среды, родного края, природоведения и экологии.

Начиная с 2019 года "Тольяттиазот" ведет программу поддержки социально значимых культурных, образовательных и общественных инициатив "Химия добра". Направлена она, прежде всего, на развитие городской среды и вовлечение в добрые дела максимального количества участников — жителей Тольятти и Ставропольского района.

Программой предусмотрен конкурс, в котором муниципальные и общественные организации защищают свой проект. Эксперты отбирают те идеи, которые могут помочь городскому сообществу в решении той или иной конкретной задачи, например, организовать на местном уровне конкурс, фестиваль, матч, игру, выставку или тренинг. Победители получают гранты от 50 до 400 тыс. руб., а затем отчитываются перед горожанами реализованными проектами.

Каждый год эксперты обрабатывают по два, а то и по три десятка заявок, а общая сумма грантов составляет около 2-3 млн рублей. Победителями становятся библиотеки, музеи, муниципальные детские сады, школы, социальные приюты, спортивные и военно-патриотические клубы. В октябре стартовал прием заявок уже на пятый этап конкурса.

Третий раз за историю "Химии добра" получает поддержку "Тольяттинский краеведческий музей" — в этот раз с проектом "Химия творчества". Идея музея воплотилась в виде создания пространства для уроков химии, адаптированных для маленьких детей. Помещение для этой цели отвели в глубине левого крыла учреждения. Каждая из стен раскрашена разными цветами. На полках в форме сот хранятся пробирки, колбы, прочая химическая посуда. Возле стены на тумбах — ряд новеньких микроскопов. Здесь есть удобные диваны, оранжевые столы для работы, компактная мойка в углу и игровая зона с зелеными матами.

Музейно-образовательная программа "Химия творчества" знакомит детей с миром науки и историей промышленного Тольятти. Программа предназначена для трех возрастных аудиторий — детей 6-8, 9-11, 12-14 лет. Она состоит из разработанных сценариев уроков: "Медь и ее родственники", "ДНК родом из банана", "Хроматография", "Полимеры в нашей жизни", "Физика…, но химия". Кроме серии лабораторных опытов и интерактивных практикумов по химии, есть еще и погружение в историю промышленного Тольятти. Оно очень органично проходит в исторической экспозиции музея, посвященной XX веку.

Благотворительные и социальные проекты ТОАЗа высоко оцениваются в рамках общегородского конкурса "Благотворитель года", где предприятие уже шестой год подряд получает признание. В 2020 году "Тольяттиазот" направил на благотворительность 23,9 млн руб., размер спонсорской помощи составил 1,7 млн рублей.

В 2021 году компания продолжила поддерживать учреждения культуры (Тольяттинскую филармонию и Тольяттинский краеведческий музей), семей-усыновителей (выделяя гранты семьям, усыновившим детей из Самарской области и детей-инвалидов), медицинские учреждения, нуждающихся, направляла средства на реализацию социальных и культурных инициатив (в рамках программы "Химия добра"). Кроме того, благодаря "Тольяттиазоту" состоялись фестивали "Классика OPEN FEST", "Спектакль одной репетиции".

Новый год — новые планы

27 ноября 2021 года Собрание акционеров ПАО "ТОАЗ" избрало новый состав совета директоров. Новым генеральным директором был назначен Анатолий Шаблинский, который до этого времени возглавлял филиал "КЧХК" компании "Уралхим" в городе Кирово-Чепецке Кировской области.

Новое руководство оценило достижения коллектива ПАО "ТОАЗ". На встрече с работниками Анатолий Шаблинский отметил, что в 2021 году многое было сделано в производственной сфере, кадровой и социальной политике и заверил заводчан в сохранении и дальнейшем увеличении программы модернизации производства, нацеленности на повышение уровня дохода работников, улучшении кадровой политики и развитии социальной поддержки региона.