АО "Салют" работает на укрепление национальной безопасности страны

С декабря 1941 года, с того момента, как буквально в чистом поле за считанные месяцы выросли заводские цеха, в которых начали производить бронекорпуса для штурмовика Ил-2, по сегодняшний день предприятие работает на укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны. Его история — это часть истории великого народа, отстоявшего свободу и одержавшего победу над врагом. В настоящее время АО "Салют" работает в составе Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

По приказу ГКО

Первые эшелоны с эвакуированными людьми и оборудованием стали прибывать в Куйбышев в ноябре 1941 года на площадку Центрального механического завода, основанного в 30-х годах для производства металлоконструкций. Враг рвался к Москве. Армии как воздух нужны были самолеты. К тому моменту на Безымянке уже велось строительство цехов авиационных заводов. По приказу Государственного комитета обороны СССР 25 декабря 1941 года на базе Центрального механического был образован Куйбышевский механический завод, получивший номер 207. Директор завода Виктор Засульский — один из создателей бронированной стали — возглавил работу по выпуску бронекорпусов для Ил-2 и бронезащиты для самолетов ВВС и ВМФ СССР.

Зима выдалась ранняя и суровая — в неотапливаемых корпусах замерзали люди и пневматические молотки. Чтобы согреться, жгли костры на металлических поддонах прямо в недостроенных корпусах. Работали круглосуточно, и к новому 1942 году сдали военной приемке 16 бронированных корпусов, которые собрали из привезенных в эшелонах узлов и деталей.

Строительство заводских корпусов проходило невиданными темпами — день и ночь работали бетономешалки и транспортеры, возводились стены, связывались фермы. И в это же время шла установка и запуск станков. За считанные месяцы ценой невероятного напряжения корпуса были построены, и завод продолжил свою работу.

Вклад в Победу

Преодолевая все тяготы, выпавшие на долю поколения военного времени, заводчане, не щадя себя, выполняли плановые задания, помогая фронту. Вместе с мужчинами у станков стояли женщины и дети. Их вклад в Великую Победу трудно переоценить. В своем стремлении отстоять свободу Родины они были равны, независимо от возраста, и Победа эта была одна на всех.

За годы Великой Отечественной войны Куйбышевский механический изготовил и отгрузил 20 тысяч бронекорпусов для Ил-2. Начиная с 1944 года, он поставил 4000 бронекорпусов на штурмовик Ил-10. Завод выпускал огромное количество деталей бронезащиты для Ту-2, Пе-2, Як-1, Як-3, Ла-5, Ил-4, ЛАГГ-3. Его сверхплановой продукции хватило бы на 56 полков штурмовой авиации. В течение 30 месяцев коллектив завода оставался в числе лидеров Всесоюзного социалистического соревнования.

За успешное выполнение правительственных заданий Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1945 года Куйбышевский механический завод награжден орденом Красной Звезды. Более сотни сотрудников завода удостоены высоких правительственных наград. Более 2800 человек награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1931–1945 гг.".

Своими силами

Послевоенные годы приготовили заводу новое испытание. Эвакуированные и прикомандированные во время войны специалисты с момента ее окончания получили возможность вернуться в родные края. Москвичи, подольчане, таганрожцы, колпинцы, воронежцы, минчане, ленинградцы потянулись на родину. В 1946 году численность работников завода сократилась почти на четверть, что сказалось на производственном потенциале предприятия. Уехали высококвалифицированные специалисты, крепкие руководители цехов и отделов, стахановцы, грамотные мастера и служащие с огромным опытом работы, приобретенным за годы войны. Надо было поднимать страну из руин, восстанавливать промышленность, инфраструктуру городов и сел. Всюду нужны были рабочие руки и инженерные знания. Понимая это, руководство завода приложило немало усилий для сохранения большей части руководящего состава и начальников основных производственных цехов. Ушедших руководителей подразделений заменили новыми, используя свой кадровый резерв. К штурвалу завода вместо отозванного в Москву Виктора Засульского встал Борис Дубовиков — бывший главный инженер предприятия.

Вскоре к коллективу присоединились демобилизованные герои фронта, изголодавшиеся по мирному труду. Мужественные, честные, трудолюбивые люди внесли в жизнь коллектива те правила, которым научила их война, — требовательность, дисциплину, самоотдачу. Многие бывшие фронтовики оставались в заводском строю по 30-40 лет, передавали новичкам свое мастерство, возглавляли подразделения и были примером самоотверженного отношения к общему делу.

Мирная жизнь

Постепенно жизнь коллектива входила в довоенный ритм. Осталась в прошлом "штурмовщина", стране требовалась мирная продукция. И хотя вместо снятых с производства Ил-2 военно-промышленный комплекс выпускал более мощные Ил-10 и Ил-10М, которым тоже требовалась надежная броня, резко увеличился объем гражданской продукции. В 1945 году завод выпускал 37 наименований комплектующих к тракторам и сельхозмашинам, рамы рудничных электровозов для угольной промышленности, батарейные ящики для электровозов, коллекторы и успешно справился с планом, несмотря на трудности с освоением новой линейки продукции.

Новое задание — выпуск бензоцистерн для сельского хозяйства — потребовало от заводчан перехода с технологии клепки при сборке изделий на электросварку. Можно представить, с какими проблемами столкнулось производство, в штатном расписании которого не было ни одного электросварщика. Это обстоятельство повлекло за собой переподготовку большого числа специалистов, от рабочих до инженеров. Отдел технического обучения сразу же организовал курсы, которые посещали все работники, задействованные на производстве новой продукции. Конструкторы и технологи досконально изучили и проработали чертежи, разработали оснастку и технологические процессы. Однако самой большой оставалась проблема отсутствия опытных электросварщиков. Но и ее удалось решить, в том числе с помощью курсов для молодежи, желающей освоить новую профессию.

Включившись в работу, местные Кулибины сами изготовили формы для штамповки днищ бензоцистерн, что снизило трудоемкость и подняло производительность труда. За три года завод поставил народному хозяйству 3243 бензоцистерны.

Тот заказ стал первым в послевоенной линейке гражданской продукции. Среди изделий Куйбышевского механического были газгольдеры для газопровода "Саратов — Москва", передвижные механизированные бензозаправщики — аэродромные машины различной емкости для заправки самолетов, картофелеуборочные комбайны, дождевальные машины, навесные подборщики, мотоблоки, машины для чистки овощей, термосы.

И всякий раз освоение новых видов продукции требовало от коллектива завода организации новых участков, перепрофилирования цехов, создания новых технологических процессов. Эта работа зачастую шла одновременно с обучением персонала, реконструкцией корпусов и вводом в эксплуатацию нового оборудования.

Заводчане по праву гордятся своей причастностью к производству знаменитых советских тракторов "Беларусь", к которому они изготавливали один из ответственных элементов двигателя — шатун. В свое время эти машины получили 120 наград на различных международных выставках и с успехом прошли испытания в США, после чего им была открыта дорога на мировой рынок сельскохозяйственной техники. Знаменитая машина поставлялась в 90 стран мира.

К 1970 году Куйбышевский механический завод накопил такой производственный потенциал, что никакие госзадания смутить его уже не могли.

К звездам

Одним из поворотных моментов в послевоенной истории завода стало получение нового заказа правительства на изготовление крупногабаритных изделий авиационной техники, потребовавшего серьезных изменений в организации производства, технологических процессах и даже в культуре производства — сборочный цех надел белые халаты.

Завод успешно справился с изготовлением парашютно-реактивной системы для десантирования боевой техники с самолетов, а затем принял участие в программе производства конструктивных компонентов для "лунной" ракеты. И снова коллектив осваивал новые материалы и технологии и аттестовывал рабочие места.

Новый виток

К середине 80-х, после проведенной реконструкции основных цехов, ввода в эксплуатацию нового оборудования, приобретенного для выполнения очередного госзаказа, опытный, хорошо обученный коллектив обладал мощным потенциалом для решения задач любой сложности. Но госзаказа не было. Предприятию предложили выходить на рынок гражданской продукции. В условиях низкой платежеспособности населения это было равносильно хождению по тонкому льду. Однако завод стал осваивать выпуск средств малой механизации для сельского хозяйства, а также сопутствующих изделий для автомобилестроения. В сложнейших экономических условиях ему удалось сохранить свой производственный и кадровый потенциал.

В конце 90-х завод вновь вернулся к выполнению государственного оборонного заказа, не прекращая производство гражданской продукции. После испытания конверсией коллектив уже не боялся ни поиска новых клиентов, ни ценообразования, ни проблем со сбытом.

В 2004 году "Салют" вошел в состав Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Это открыло перед предприятием новые горизонты в производстве комплектующих изделий для головных предприятий КТРВ. Техническое перевооружение позволило заводу освоить выпуск высокотехнологичной продукции, повысить эффективность, создать мощный инновационный ресурс и войти в число лидеров отечественного оборонно-промышленного комплекса.