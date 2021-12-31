В Самаре 26 сирот получили ключи от квартир

В четверг, 30 декабря, ключи от квартир получили 26 самарцев из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вручили их глава Самары Елена Лапушкина, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева и президент холдинга "Виктор и Ко" Виктор Сурков.

"От имени губернатора Дмитрия Игоревича Азарова мы от всей души поздравляем вас с новосельем! Желаем, чтобы в ваших домах всегда было много друзей, чтобы ваши семьи приумножались. Мы всегда будем рядом с вами!" — подчеркнула Регина Воробьева.

В 2021 г. приобретено 169 квартир в Кировском районе Самары для предоставления нуждающимся в обеспечении жильем. Находятся они в современном жилом комплексе на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. В непосредственной близости располагаются важные социальные объекты — школа, детский сад, поликлиника — и крупные магазины. Кроме этого проектом предусмотрено строительство новой, современной школы и детского сада.

Каждая квартира полностью подготовлена к заселению, как и квартиры других ребят. В каждой из них проведена чистовая отделка, установлена сантехника.

Кроме того, каждому, кто получил новую квартиру, предоставили единовременную выплату в 20 тыс. руб. на приобретение товаров первой необходимости.