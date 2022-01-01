Баскетболитстки из "Самары" вошли в состав борной России на квалификацию к ЧМ-2022

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Ковалев представил список из 23 игроков, которые будут привлекаться для подготовки к квалификационному турниру ЧМ-2022.
Из БК "Самара" в список попали две спортсменки — Дарья Колосовская и Дарья Курильчук.
Отбор для нашей команды пройдет 10–13 февраля в Вашингтоне, пишет sportrg.ru.
Разыгрывающие и атакующие защитники: Анна Буровая, Юлия Козик, Ксения Левченко (все — "Динамо", Курск), Марина Голдырева ("Ника", Сыктывкар), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбургская обл.), Севара Нуритдинова ("Спарта энд К", Видное Московской обл.), Камилла Огун ("Намюр Капиталь", Бельгия).
Форварды: Анастасия Шилова (УГМК, Екатеринбург), Аделина Абайбурова, Ольга Фролкина (обе — "Динамо", Курск), Нина Глонти, Жосселина Майга (обе — МБА, Москва), Александра Марченкова, Раиса Мусина, Мария Черепанова (все — "Ника"), Дарья Игнатова, Дарья Репникова (обе — "Спарта энд К").