Баскетболитстки из "Самары" вошли в состав борной России на квалификацию к ЧМ-2022

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Главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Ковалев представил список из 23 игроков, которые будут привлекаться для подготовки к квалификационному турниру ЧМ-2022.