16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Баскетболитстки из "Самары" вошли в состав борной России на квалификацию к ЧМ-2022 Баскетбольная "Самара" закончила год поражением в Москве БК "Самара" уступил "Руне" в первом полуфинальном матче Кубка России "Самара" на выезде уступила "Уралмашу" - 82:83 БК "Самара" потерпел поражение в Ревде - 83:90

Баскетбол Спорт

Баскетболитстки из "Самары" вошли в состав борной России на квалификацию к ЧМ-2022

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Ковалев представил список из 23 игроков, которые будут привлекаться для подготовки к квалификационному турниру ЧМ-2022.

Из БК "Самара" в список попали две спортсменки — Дарья Колосовская и Дарья Курильчук.

Отбор для нашей команды пройдет 10–13 февраля в Вашингтоне, пишет sportrg.ru.

Разыгрывающие и атакующие защитники: Анна Буровая, Юлия Козик, Ксения Левченко (все — "Динамо", Курск), Марина Голдырева ("Ника", Сыктывкар), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбургская обл.), Севара Нуритдинова ("Спарта энд К", Видное Московской обл.), Камилла Огун ("Намюр Капиталь", Бельгия).

Форварды: Анастасия Шилова (УГМК, Екатеринбург), Аделина Абайбурова, Ольга Фролкина (обе — "Динамо", Курск), Нина Глонти, Жосселина Майга (обе — МБА, Москва), Александра Марченкова, Раиса Мусина, Мария Черепанова (все — "Ника"), Дарья Игнатова, Дарья Репникова (обе — "Спарта энд К").

 

 

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6