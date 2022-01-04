В Самаре задержана пара, "разводившая" пожилых людей на деньги

В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину" в отношении двух ранее судимых местных жителей — 39-летнего мужчины и его 39-летней сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Предполагаемые злоумышленники подозреваются в том, что неоднократно "вытягивали" деньги у пожилых людей, притворившись больными родственниками.
Одной из жертв мошенников стала 84-летняя жительница поселка Мехзавод. Она находилась дома, когда на стационарный телефон поступил звонок.
"Услышав мужской голос, я предположила, что звонит внук. Назвала его по имени и поинтересовалась, почему он кашляет и говорит охрипшим голосом", — вспоминает потерпевшая.
Звонивший сообщил, что заболел. Для лечения ему требуются варенье, мёд и деньги. Пенсионерка, не подозревая об обмане, обещала отдать 15 тыс. рублей, оставив себе на еду три тысячи. Волнуясь, пенсионерка не придала значение тому, что звонивший не знал, где она проживает и попросил назвать адрес "бабушки".
Через некоторое время за посылкой приехала знакомая мнимого "внука". Пожилая самарчанка, желая помочь родственнику, передала незнакомке варенье, мёд и деньги. Поняв, что им удалось обмануть женщину, злоумышленник позвонил снова и попросил родственницу отдать оставшиеся у нее на еду последние деньги. Доверчивая пенсионерка отдала все.
После того, как гостья ушла, потерпевшая решила позвонить внуку и расспросить его подробнее. Узнав, что с родственником все в порядке, она поняла, что стала жертвой обмана. Женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции.
В ходе засадных мероприятий подозреваемых задержали на территории областного центра в подъезде одного из жилых домов в п. Управленческий и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Задержанный пояснил оперуполномоченным полиции, что узнал номер пенсионерки случайно — произвольно набирал цифры и ждал ответа. По словам мужчины, по такой схеме ему удалось обмануть еще троих пенсионеров. Добычей злоумышленника стали денежные средства в размере от семи до 18 тысяч рублей. Его сожительница также призналась в содеянном и рассказала, что вырученную наличность они тратили на собственные нужды.
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях