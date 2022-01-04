В Самаре задержана пара, "разводившая" пожилых людей на деньги

В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину" в отношении двух ранее судимых местных жителей — 39-летнего мужчины и его 39-летней сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Предполагаемые злоумышленники подозреваются в том, что неоднократно "вытягивали" деньги у пожилых людей, притворившись больными родственниками.

Одной из жертв мошенников стала 84-летняя жительница поселка Мехзавод. Она находилась дома, когда на стационарный телефон поступил звонок.

"Услышав мужской голос, я предположила, что звонит внук. Назвала его по имени и поинтересовалась, почему он кашляет и говорит охрипшим голосом", — вспоминает потерпевшая.

Звонивший сообщил, что заболел. Для лечения ему требуются варенье, мёд и деньги. Пенсионерка, не подозревая об обмане, обещала отдать 15 тыс. рублей, оставив себе на еду три тысячи. Волнуясь, пенсионерка не придала значение тому, что звонивший не знал, где она проживает и попросил назвать адрес "бабушки".

Через некоторое время за посылкой приехала знакомая мнимого "внука". Пожилая самарчанка, желая помочь родственнику, передала незнакомке варенье, мёд и деньги. Поняв, что им удалось обмануть женщину, злоумышленник позвонил снова и попросил родственницу отдать оставшиеся у нее на еду последние деньги. Доверчивая пенсионерка отдала все.

После того, как гостья ушла, потерпевшая решила позвонить внуку и расспросить его подробнее. Узнав, что с родственником все в порядке, она поняла, что стала жертвой обмана. Женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

В ходе засадных мероприятий подозреваемых задержали на территории областного центра в подъезде одного из жилых домов в п. Управленческий и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил оперуполномоченным полиции, что узнал номер пенсионерки случайно — произвольно набирал цифры и ждал ответа. По словам мужчины, по такой схеме ему удалось обмануть еще троих пенсионеров. Добычей злоумышленника стали денежные средства в размере от семи до 18 тысяч рублей. Его сожительница также призналась в содеянном и рассказала, что вырученную наличность они тратили на собственные нужды.