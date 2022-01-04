В правительстве региона обсудили оперативную обстановку в период новогодних праздников

Во вторник, 4 января 2022 года, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл в режиме видеоконференции совещание с региональными министрами и главами городских округов и муниципальных районов.
Участники обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан, бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, содержания дорог в период новогодних каникул.
По информации главы Приволжского УНМС Айдара Мингазова, высота снежного покрова по области достигла 27 см, в Самаре — 34 см. Погода, по прогнозу главного метеоролога, в следующие дни праздников будет переменчивой. Так, 6 января метеорологи ожидают достаточно сильные морозы, ночью до -18 — -23, градусов, а 7 января — потепление до +2 градусов, мокрый снег и дождь. 8-го столбики термометров вновь опустятся до отметки -15.
"Такие колебания температуры вызывают подвижность почвы, создают дополнительные угрозы, связанные со сбоями в работе технологического оборудования, коммунальных систем, риски пожаров. Искренне надеюсь, что ничего подобного не произойдет. Но расслабляться нельзя", — напомнил председатель областного правительства.
Подробно остановились участники совещания на ситуации с ледоставом. Руководитель метеослужбы предупредил, что на Волге в акватории Самары лед ненадежный, есть трещины и полыньи, выходить на него опасно.
Виктор Кудряшов дал поручение главе Самары установить посты и аншлаги в местах выхода на лед, предупреждать людей о риске.
Заместителя начальника Главного управления министерства внутренних дел РФ Самарской области Юрий Дмитриев сообщил, что в дни новогодних праздников было организовано усиленное патрулирование в местах массовых мероприятий.
В новогодние праздники безопасность 22700 человек в 111 местах народных гуляний обеспечивали 597 сотрудников полиции, 138 представителей добровольных народных дружин и 214 работников частных охранных организаций. В составе суточных нарядов в общественных местах работали 1137 сотрудников полиции и 254 — Росгвардии. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций не было допущено.
"Учитывая низкую температуру воздуха, сотрудники полиции обеспечивали контроль нахождения на улице граждан в состоянии опьянения. 73 человека были доставлены в специализированные пункты для медицинского освидетельствования и временного пребывания", — сообщил Юрий Дмитриев.
Подробно остановились и на работах по содержанию дорог. Представитель Минтранса сообщил, что 2 января на борьбу с последствиями снегопада вышли 500 единиц техники, 182 работали в черте Самары. Из города было вывезено более 6000 тонн снежных масс.
Виктор Кудряшов поручил главам особенно внимательно контролировать вопросы содержания дорог в период потепления и колебаний температуры: "В такую погоду создаются условия для формирования гололеда. Прошу глав муниципалитетов выводить технику, своевременно проводить работу по расчистке дорог".
Серьезная ситуация произошла в Ставропольском районе прямо накануне наступления Нового года: 9 многоквартирных домов с электрическим отоплением остались без энергоснабжения. Экстренное решение проблемы Правительство региона и районные власти нашли в новогоднюю ночь: пять домов получили электроэнергию по временной схеме, еще четыре были запитаны от дизель-генераторов.
Энергоснабжение по постоянной схеме будет восстановлено до 10 января 2022 года, доложил глава муниципалитета Владимир Медведев.
Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила о ходе выплат пенсий и социальных пособий в праздничные дни. Почта России приступила к выплатам 3 января. С 3 по 8 января 2020 года социальные выплаты будут доставляться отделениями почтовой связи вне зависимости от графика выплат.
Вместе с пенсиями будет производиться доставка следующих пособий: ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны — труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; социальной выплаты отдельным категориям граждан, получающим пенсию в размере, не превышающем 13500 рублей, осуществляющим трудовую и иные виды деятельности; ежемесячных денежных выплат на проезд пенсионерам; ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области; доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны; компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Начиная с 9 января 2020 года и далее доставка социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме.
"Новогодние каникулы в Самарской области начались достаточно спокойно, но впереди еще пять дней отдыха. Прошу постоянно контролировать ситуацию, вовремя сообщать о серьезных происшествиях, оперативно на них реагировать. Наша задача — добиться, чтобы ничто не омрачило людям праздник", — подчеркнул, подводя итоги совещания, Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.