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Утвержден обновленный состав молодежного правительства региона

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 января, правительство Самарской области утвердило обновленный состав молодежного правительства региона.

"Важно отметить, что в регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова активно развиваются молодежные совещательные структуры. В частности, большое внимание главы региона было уделено формированию нового созыва молодежного правительства Самарской области. Окончательное решение принималась правительством Самарской области на основании результатов трехэтапного отбора и личной консультации претендентов с главой региона. В итоге в состав молодежного правительства вошли 57 активных представителей молодежи региона, в том числе 17 - в основной состав и 40 - в резервный. Именно с этими ребятами мы и будем плодотворно работать на протяжении следующих двух лет", - прокомментировал постановление Сергей Бурцев.

Напомним, в конкурсе участвовали 2048 человек.

Претенденты проходили серьезный многоуровневый отбор, включающий три этапа: кандидаты выполнили ряд теоретических и практических испытаний, в рамках которых им предстояло показать уровень своих знаний и навыков по различным направлениям, продемонстрировать свои личностные качества.

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