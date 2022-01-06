Утвержден обновленный состав молодежного правительства региона

В четверг, 6 января, правительство Самарской области утвердило обновленный состав молодежного правительства региона.
"Важно отметить, что в регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова активно развиваются молодежные совещательные структуры. В частности, большое внимание главы региона было уделено формированию нового созыва молодежного правительства Самарской области. Окончательное решение принималась правительством Самарской области на основании результатов трехэтапного отбора и личной консультации претендентов с главой региона. В итоге в состав молодежного правительства вошли 57 активных представителей молодежи региона, в том числе 17 - в основной состав и 40 - в резервный. Именно с этими ребятами мы и будем плодотворно работать на протяжении следующих двух лет", - прокомментировал постановление Сергей Бурцев.
Напомним, в конкурсе участвовали 2048 человек.
Претенденты проходили серьезный многоуровневый отбор, включающий три этапа: кандидаты выполнили ряд теоретических и практических испытаний, в рамках которых им предстояло показать уровень своих знаний и навыков по различным направлениям, продемонстрировать свои личностные качества.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.