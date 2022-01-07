СМИ: Контракт Ивана Сергеева с "Зенитом" будет рассчитан до 2025 года

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев в ближайшие три дня подпишет контракт с "Зенитом" до конца сезона 2024/2025. Об этом сообщает "РБ Спорт" со ссылкой на источник, приближенный к переговорам.

Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявлял, что переговоры находятся в завершающей стадии.

В сезоне 2021/2022 Иван Сергеев провел за "Крылья Советов" 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.