СМИ: Контракт Ивана Сергеева с "Зенитом" будет рассчитан до 2025 года

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев в ближайшие три дня подпишет контракт с "Зенитом" до конца сезона 2024/2025. Об этом сообщает "РБ Спорт" со ссылкой на источник, приближенный к переговорам.
Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявлял, что переговоры находятся в завершающей стадии.
В сезоне 2021/2022 Иван Сергеев провел за "Крылья Советов" 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?