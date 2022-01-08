Сельчанина из Самарской области подозревают в избиении друга до смерти

В Жигулевске возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Ставропольского района. Его подозревают в том, что он до смерти избил знакомого (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ России по Самарской области.

По версии следствия, 4 января 2022 г. в частном доме в с. Хрящевка правоохранители обнаружили тело 40-летнего мужчины с многочисленными травмами.

Подозреваемым стал хозяин дома. Он рассказал, что выпивал с приятелем и поссорился. Мужчины подрались, а позже потерпевший скончался от полученных травм.

Сейчас сельчанина отправили под стражу.