БК "Самара" победил "ЦОП-Локомотив-Кубань" — 107:82

В воскресенье, 9 января, в первом посленовогоднем матче "Самара" уверенно переиграла "ЦОП-Локомотив-Кубань" — 107:82.

15:0 — первые три минуты во многом предопределили характер матча. Самарцы быстро получили солидное преимущество, которое закрепили к концу сверхрезультативной стартовой четверти — 36:16. Не сбавляя обороты, наша команда на радость соскучившимся по баскетболу болельщикам устроила настоящее данк-шоу. Больше всех, конечно, усердствовал в этом Айк Нваму, впервые после своего возвращения сыгравший перед самарской публикой.

Уже к большому перерыву вопрос о победителе был, пожалуй, окончательно снят — 65:33. Даже уступив в отдельной третьей десятиминутке, наша команда неумолимо приближалась к первой в сезоне "сотне". И за три минуты до финальной сирены усилиями Максима Барашкова заветный рубеж был взят. А Егор Захаров еще и набрал в концовке свои первые очки за "взрослую" "Самару".

107:82 — уверенная победа.