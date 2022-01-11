Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Сиднее, разгромив представительницу США Софью Кенин, посеянную под восьмым номером, со счетом 6:4, 6:0, пишет Чемпионат.com.

Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Дарья трижды подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету чемпионки Australian Open 2020 года - ни одного эйса и брейка, а также две двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит либо с француженкой Фионой Ферро (LL), либо с бельгийкой Элисе Мертенс. Турнир в Сиднее завершится 15 января. Под первым номером на этих соревнованиях посеяна австралийка Эшли Барти.

На минувшей неделе Дарья дошла до полуфинала турнира в Мельбурне, где проиграла американке Аманде Анисимовой со счетом 2:6, 0:6.