Самарский академический театр оперы и балета предлагает культурную программу для старшеклассников и студентов

Театр представляет спектакли января после зимних каникул, билеты на которые можно купить по Пушкинской карте.

19 января в 18:30 — опера "Мадам Баттерфляй" (12+)

Юная гейша Чио-Чио-сан из Нагасаки выходит замуж за лейтенанта американского морского флота Пинкертона. Ради любви она готова и сменить веру, и ждать на берегу сколько понадобится, и растить ребенка одна. Для нее все серьезно…, а для него?

21 января в 18:30 — опера "Снегурочка" (12+)

Оптимистическая идея оперы — прославление могущественных животворных сил природы, несущих людям счастье, — коренится в народной поэзии. "Снегурочка" воплощает вместе с тем мысль о великой преображающей силе искусства. В опере противопоставлены два мира — реальный и фантастический, олицетворяющий, по словам композитора, "вечные, периодически выступающие силы природы".

Снегурочка, пастух Лель и царь Берендей — персонажи полуреальные, полуфантастические. Яриле-солнцу — "творческому началу, вызывающему жизнь в природе и людях" (Римский-Корсаков) — враждебен суровый Мороз. Снегурочка — холодное дитя Мороза и Весны — всей душой тянется к людям, к солнцу, и композитор с замечательной правдой выражения показывает, как постепенно любовь и тепло торжествуют в ее сердце, приводя к гибели.

23 января в 15:00 — опера "Любовный напиток" (12+)

Она — сильная и независимая женщина, к тому же его начальница. Он — неудачник-социофоб и влюблен в нее по уши, а она смеется над его чувствами. Но когда он со всей нежностью поет "Una furtiva lagrima", тает самое холодное сердце. Главное — вовремя принять стаканчик любовного напитка!

25 января, в Татьянин день, — опера "Евгений Онегин" (12+)

Лирическая опера Чайковского, созданная по роману Пушкина, сосредоточена на удивительных поворотах человеческой судьбы. Юная Татьяна, с детства живущая в сельской глуши, знакомится с блестящим петербургским франтом Онегиным. Не похожий ни на кого из привычного ей круга, он сразу захватывает ее воображение. Девушка пишет ему любовное письмо. Онегин холодно отвечает на пылкие признания. Они расстаются, но через несколько лет, в Петербурге, Онегин встретит Татьяну вновь и поразится произошедшим с ней переменам…

27 января — опера "Пиковая дама" (12+)

"Пиковая дама" Петра Чайковского — визитная карточка российского оперного наследия, одна из немногих русскоязычных опер, закрепившихся в международном репертуаре. Нынешняя постановка Михаила Панджавидзе существует в репертуаре САТОБ с 2015 года. Этот спектакль был многократно номинирован на Российскую национальную премию "Золотая Маска".

Бедный офицер Герман влюблен в девушку из знатного рода, которая оказывается помолвленной. Его пылкая страсть все же находит отклик в сердце романтичной Лизы. Но сам Герман, узнав роковую тайну трех выигрышных карт, становится болезненно одержим игрой…

28 января в 18:30 — оперетта "Летучая мышь" (12+)

Жена, ставшая для супруга прочитанной и выученной наизусть книгой, вдруг оказывается чарующей незнакомкой, в которую можно влюбиться заново.

30 января — опера "Бал-маскарад" (16+)

Безоговорочно доверяющий своему окружению правитель Ричард получает предостережение от колдуньи о покушении. Бал-маскарад сорвет маски и с любви, и с ненависти, но не слишком ли поздно? Неожиданная развязка великой оперы Верди в постановке Филиппа Разенкова, завоевавшей сразу три главные оперные премии страны "Онегин" по итогам 2021 года.

Цена билетов на спектакли — от 200, 300 или 600 рублей.