16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2022 г. регион получит 38 млн рублей федеральных субсидий на новую туристическую программу для школьников Ольга Гальцова поздравила жителей Самарской области с Новым годом Андрей Кислов поздравил жителей региона с наступающим 2022 годом Игорь Комаров поздравил жителей округа с Новым годом и Рождеством Депутат Госдумы Леонид Симановский поздравил ветеранов с наступающим Новым годом

Федеральная власть Власть и политика

В 2022 г. регион получит 38 млн рублей федеральных субсидий на новую туристическую программу для школьников

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2022 г. в России будет запущена новая программа, направленная на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников. Федеральная власть профинансирует ее, предоставив субсидии 18 регионам, которые реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. В Самарскую область будет направлено 38,05 млн рублей.

Распоряжение о распределении на эти цели 500 млн рублей и постановление о правилах предоставления субсидий регионам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Самарская область по объему выделенных средств заняла третье место. Выше оказались только Башкирия (55 млн рублей) и Московская область (101 млн рублей). На четвертом месте расположился Красноярский край (37,49 млн рублей), а пятерку наиболее субсидируемых регионов замкнул Пермский край (34,3 млн рублей).

Также в число получателей субсидии вошли Адыгея, Чувашия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Сахалинская, Челябинская, Ярославская области.

Главная цель новой программы — познакомить учащихся с историей родного края в рамках небольших путешествий.

"Результатом использования субсидии является количество потребителей туристского продукта (учащиеся 5 — 9 классов), совершивших путешествие продолжительностью не менее 24 часов", — отмечается в постановлении правительства РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6