В 2022 г. регион получит 38 млн рублей федеральных субсидий на новую туристическую программу для школьников

В 2022 г. в России будет запущена новая программа, направленная на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников. Федеральная власть профинансирует ее, предоставив субсидии 18 регионам, которые реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. В Самарскую область будет направлено 38,05 млн рублей.

Распоряжение о распределении на эти цели 500 млн рублей и постановление о правилах предоставления субсидий регионам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Самарская область по объему выделенных средств заняла третье место. Выше оказались только Башкирия (55 млн рублей) и Московская область (101 млн рублей). На четвертом месте расположился Красноярский край (37,49 млн рублей), а пятерку наиболее субсидируемых регионов замкнул Пермский край (34,3 млн рублей).

Также в число получателей субсидии вошли Адыгея, Чувашия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Сахалинская, Челябинская, Ярославская области.

Главная цель новой программы — познакомить учащихся с историей родного края в рамках небольших путешествий.

"Результатом использования субсидии является количество потребителей туристского продукта (учащиеся 5 — 9 классов), совершивших путешествие продолжительностью не менее 24 часов", — отмечается в постановлении правительства РФ.