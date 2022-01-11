На парковке самарского ТЦ погиб мужчина, убиравший снег

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В Самаре начали доследственную проверку из-за смерти 33-летнего мужчины при уборке снега. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области