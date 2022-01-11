ВТБ запустил копилку для бизнеса в интернет-банке

ВТБ запустил в интернет-банке для бизнеса новый счет для предпринимателей, с помощью которого клиенты могут копить средства на различные цели. Счет "Копилка для бизнеса" открывается в рублях и обслуживается бесплатно. Пополнять его можно как вручную, так и автоматически.
Сервис предназначен для накопления средств на непредвиденные расходы и регулярные бизнес-платежи: налоги, взносы, аренду, выплату зарплаты и другие. Для "копилки" можно настроить автопополнение, определив удобный процент от любых поступлений на расчетный счет до 100%, или переводить средства безналично вручную.
Расплачиваться можно как со счета-копилки, так и в любое время переводить с него средства на свой расчетный счет без ограничений по сумме. Напрямую можно платить налоги и взносы в бюджет, а другие важные платежи проводить через основной счет.
"Предприниматели сегодня внимательно относятся к расходам и стремятся тщательно планировать бюджеты. Многие также стараются создать резерв для непредвиденных ситуаций. Наш новый накопительный счет поможет не тратить на это лишних времени и усилий. Для удобства клиентов мы предоставляем им возможность бесплатно открывать любое количество таких счетов и откладывать на них средства под свои актуальные задачи", − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ.
Открыть накопительный счет "Копилка для бизнеса" можно самостоятельно, оформив заявление в интернет-банке.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.