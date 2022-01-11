ПСБ расширяет линейку инвестиционных продуктов. Теперь клиентам банка доступен открытый паевой инвестиционный фонд "Промсвязь — Окно возможностей", паи которого можно приобрести как в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом отделении ПСБ.

ПИФ позволяет получить доход от инвестиций в фундаментально недооцененные акции, имеющие высокий потенциал роста.

Стратегия фонда предусматривает инвестиции преимущественно в акции, не входящие в индекс голубых фишек Московской Биржи (MOEXBC), и предполагает активное управление с акцентом на фундаментальный анализ и постоянный мониторинг финансового состояния компаний.

Рекомендуемый горизонт инвестирования — от 3 лет. Минимальная сумма инвестиций — 100 рублей.

"Новый фонд будет инвестировать преимущественно в акции компаний малой и средней капитализации. Эти бумаги имеют значительный потенциал раскрытия своей стоимости — по мере роста голубых фишек все больше внимания будет уделяться забытым и малоликвидным историям. Основными факторами роста в данных компаниях являются корпоративные события (выкупы, сделки по слиянию и поглощению, делистинг), увеличение доходов в текущем сырьевом цикле, а также качественное улучшение финансовых показателей, как, например, в случае с "падшими ангелами". Обычной историей является рост котировок данных компаний за короткий период. Тем не менее рекомендуемый срок инвестирования в паи нового фонда составляет 3-5 лет — длинные циклы, низкая ликвидность и малая капитализация удлиняют инвестиционный горизонт для инвесторов, ожидающих более высокой потенциальной доходности по сравнению с другими фондами линейки", — комментирует управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.