Маршрут Экомобиля в Самаре изменится

С 17 января 2022 года вносятся изменения в маршрут Экомобиля группы компаний "Эковоз" по городу Самара.

Ровно год Экомобиль отработал в Самаре. И как полагается, в начале года, провели анализ этой работы.

Данные показали, что некоторые остановки оказались не рабочими. В связи с этим были внесены изменения в привычный график работы.

ПОНЕДЕЛЬНИК

11:50 — 12:30 Кр. Ключи, ул. Мира, 6;

13:00 — 13:40 пр. Кирова, д. 314 /Молодежная;

14:10 — 14:50 ул. Советской Армии, д. 124;

15:20 — 16:00 ул. Владимирская, 35.

ВТОРНИК

11:50 — 12:30 ул. Марии Авейде, д. 35 "Октябрь";

13:00 — 13:40 ул. Советская, 2;

14:10 — 14:50 ул. Физкультурная, д. 101 ("Дворец спорта");

15:20 — 16:00 ул. Тухачевского, 92.

ЧЕТВЕРГ

11:50 — 12:30 ул. Самарская, д. 207;

13:00 — 13:40 ул. Аэродромная, д. 13 ("Дом Молодежи");

14:10 — 14:50 Южный город, Николаевский проспект 2;

15:20 — 16:00 Волгарь, ул. Осетинская д. 10.