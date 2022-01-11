Маршрут Экомобиля в Самаре изменится

С 17 января 2022 года вносятся изменения в маршрут Экомобиля группы компаний "Эковоз" по городу Самара.
Ровно год Экомобиль отработал в Самаре. И как полагается, в начале года, провели анализ этой работы.
Данные показали, что некоторые остановки оказались не рабочими. В связи с этим были внесены изменения в привычный график работы.
ПОНЕДЕЛЬНИК
11:50 — 12:30 Кр. Ключи, ул. Мира, 6;
13:00 — 13:40 пр. Кирова, д. 314 /Молодежная;
14:10 — 14:50 ул. Советской Армии, д. 124;
15:20 — 16:00 ул. Владимирская, 35.
ВТОРНИК
11:50 — 12:30 ул. Марии Авейде, д. 35 "Октябрь";
13:00 — 13:40 ул. Советская, 2;
14:10 — 14:50 ул. Физкультурная, д. 101 ("Дворец спорта");
15:20 — 16:00 ул. Тухачевского, 92.
ЧЕТВЕРГ
11:50 — 12:30 ул. Самарская, д. 207;
13:00 — 13:40 ул. Аэродромная, д. 13 ("Дом Молодежи");
14:10 — 14:50 Южный город, Николаевский проспект 2;
15:20 — 16:00 Волгарь, ул. Осетинская д. 10.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается