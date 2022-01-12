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Государство и Бизнес Экономическая политика

Корпорация развития Самарской области в шестой раз за год поменяла руководителя

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце 2021 года в АО "Корпорация развития Самарской области" (КРСО) сменился генеральный директор, причем дважды. Сначала врио руководителя был директор "дочки" Корпорации (ООО "ЕвроБиоТех") Андрей Лютиков, затем организацию возглавил Роман Климанов.

С мая в кресле гендиректора сменились экс-директор "ЕвроБиоТех" Игорь Кондрусев, Мария Лексина, бывший главный архитектор области Анатолий Баранников. Все они работали с приставкой "врио". В сентябре руководителем Корпорации стал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин, а спустя три месяца вернулся на прежнее место работы.

27 декабря в ИАС Seldon Basis отразилась информация об очередной смене руководства: гендиректором КРСО стал юрист Роман Климанов. Его биография связана с работой в юридическом департаменте ОАО "Первобанк", ООО "СЗ "Центр бизнеса "Паритет", ООО "Юридическая компания Поволжского округа". В последних двух, а также в ООО "Горнолыжный курорт" Климанов был совладельцем.

Кадровые перестановки произошли и в дочерней организации КРСО - ООО "ЕвроБиоТех". В октябре ее возглавил Андрей Лютиков. Известно, что он был соучредителем компаний Ильи Руднева, владельца ГК "Бизнес-Гарант".

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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