Корпорация развития Самарской области в шестой раз за год поменяла руководителя

В конце 2021 года в АО "Корпорация развития Самарской области" (КРСО) сменился генеральный директор, причем дважды. Сначала врио руководителя был директор "дочки" Корпорации (ООО "ЕвроБиоТех") Андрей Лютиков, затем организацию возглавил Роман Климанов.

С мая в кресле гендиректора сменились экс-директор "ЕвроБиоТех" Игорь Кондрусев, Мария Лексина, бывший главный архитектор области Анатолий Баранников. Все они работали с приставкой "врио". В сентябре руководителем Корпорации стал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин, а спустя три месяца вернулся на прежнее место работы.

27 декабря в ИАС Seldon Basis отразилась информация об очередной смене руководства: гендиректором КРСО стал юрист Роман Климанов. Его биография связана с работой в юридическом департаменте ОАО "Первобанк", ООО "СЗ "Центр бизнеса "Паритет", ООО "Юридическая компания Поволжского округа". В последних двух, а также в ООО "Горнолыжный курорт" Климанов был совладельцем.

Кадровые перестановки произошли и в дочерней организации КРСО - ООО "ЕвроБиоТех". В октябре ее возглавил Андрей Лютиков. Известно, что он был соучредителем компаний Ильи Руднева, владельца ГК "Бизнес-Гарант".