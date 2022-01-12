Банк "Открытие": годовая инфляция в США обновила максимумы почти за 40 лет

Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Темпы роста потребительских цен в США в декабре с устранением сезонности замедлились с 0,78% до 0,47% м/м. Как и месяцем ранее, это замедление стало в основном следствием изменения динамики цен на энергоносители с 3,5% до -0,4% м/м (с изменением их вклада в инфляцию c 0,26 до -0,03 п. п.) и замедления роста цен на услуги с 0,37% до 0,30% м/м (с уменьшением их вклада в инфляцию c 0,21 до 0,17 п. п.). Вклад остальной — товарной — инфляции остался третий месяц подряд почти без изменения на уровне 0,33 п. п., а рост цен на товары (исключая топливо) сохранился на очень высоком уровне 0,9% м/м. Таким образом, инфляция в США сохраняет "товарный" характер. В годовом выражении она ускорилась на 0,2 п. п. до 7,0% г/г, что стало максимумом с июня 1982 года, когда этот показатель находился на уровне 7,1%. Базовая инфляция, исключающая волатильные цены на топливо и продукты питания, ускорилась в годовом выражении на 0,6 п. п. до 5,5% г/г.

Текущий виток инфляции, когда ее годовые темпы превысили целевой уровень ФРС в 2%, начался в марте 2021 г., и уже к началу лета темпы роста потребительских цен превысили 5% г/г. Однако такие темпы были обеспечены всего лишь несколькими компонентами: одни из них были вызваны техническими факторами (в первую очередь — эффектом базы), а другие — ростом цен на автомобили (как новые, так и подержанные) в условиях недостатка предложения новых автомобилей из-за дефицита на рынке полупроводников. Так, например, рост цен в июне прошлого года достиг 5,4% г/г, из которых почти 1,8 п. п. были вызваны восстановлением цен на топливо относительно низкой базы июня 2020 г., а еще 0,8 п. п. были обеспечены эффектом базы в секторах, начавших восстанавливаться после снятия эпидемиологических ограничений: авиаперевозки, отели и рестораны, а также автострахование. Еще почти 1,8 п. п. пришлось на рост цен на автомобили. Таким образом, из общего роста цен в 5,4% на эти компоненты, занимающие лишь около 20% потребительской корзины населения США, пришлось 4,3 п. п., тогда как вклад остальных 80% потребительской корзины составил лишь около 1,1 п. п. Именно такая структура инфляции объясняет спокойствие ФРС летом прошлого года, несмотря на высокие годовые темпы роста цен, т. к. регулятор справедливо считал их временными и сохранял мягкую монетарную политику и риторику.

Однако осенью 2021 г. структура инфляции существенно изменилась и она приобрела фронтальный характер, вклад роста остальных цен в инфляцию достиг в октябре–ноябре уровня в 2,25%, а общий рост потребительских цен вышел из коридора 5,2-5,4%, наблюдавшегося в июне–сентябре, и достиг 6,2% в октябре и 6,8% в ноябре. Именно такое изменение характера инфляции осенью стало причиной резкого ужесточения риторики ФРС в течение ноября-декабря. В то же время стоит отметить, что структура инфляции при этом по-прежнему остается нетипичной для США, т. к. основной вклад в инфляцию в декабре — 4,9 п. п. — составлял рост цен на товары, и только 2,1 п. п. приходилось на рост цен на услуги, в то время как в последние десятилетия до пандемии их вклад в инфляцию был основным. Такая структура вызвана в первую очередь последствиями пандемии, которые привели к сбоям в цепочках поставок сырья и товаров (как конечного спроса, так и промежуточных) и переориентированию спроса населения на рынок товаров, превысив потенциал предложения на многие из них. Таким образом, текущие высокие темпы роста цен по-прежнему можно считать вызванными временными факторами. Однако спрогнозировать, как долго продлится этот "временный" период достаточно сложно, т. к. он в первую очередь зависит от того, как долго продлится пандемия и вызванные ею ограничения, и как быстро бизнес адаптируется к изменившейся структуре спроса. Вероятно, повышенные, относительно целевых, темпы инфляции будут наблюдаться весь 2022 г. и даже часть 2023 г.

По оценкам "Открытия Research", годовые темпы инфляции в США уже в марте должны прекратить рост и впоследствии начать замедляться, т. к. вызванный пандемией эффект базы будет постепенно исключаться из расчета ее годовых темпов. Улучшение доступа автопроизводителей к полупроводникам, отмеченное в конце 2021 г., в течение 2022 г. должно способствовать росту предложения новых автомобилей и замедлению роста, а возможно даже снижению, цен на новые и подержанные автомобили. Замедлению инфляции в 2022 г. будет способствовать и ужесточение монетарной политики со стороны ФРС.

В то же время вклад остальных факторов в течение 2022 г. будет расти, а учитывая высокие темпы роста экономики и дефицит рабочей силы, в 2022 г. можно ожидать ускорения темпов роста цен на услуги, поэтому едва ли ФРС существенно ослабит свои ожидания по темпам ужесточения монетарной политики в 2022 г. Так, прогноз ФРС, опубликованный по итогам декабрьского заседания, предполагает три повышения ставки в течение 2022 г. до уровня 0,75-1,0%, завершение программы выкупа активов в начале 2022 г. и, вероятно, переход к сокращению баланса регулятора за счет отказа от реинвестирования погашаемых выпусков облигаций, находящихся у него.

Таким образом, несмотря на рекордные с 80-х годов темпы роста потребительских цен, инфляция в США не имеет потенциала дальнейшего существенного ускорения или длительной стабилизации на текущих высоких уровнях, т. к. она во многом была обеспечена фискальными и монетарными стимулами со стороны ФРС. Исчерпание у населения ресурсов, полученных во время пандемии из бюджета, вкупе с ужесточением политики ФРС должны оказать позитивное влияние на замедление темпов роста цен наряду с другими факторами. Однако период нормализации инфляции к целевым уровням регулятора может занять достаточно длительное время — в течение 2022–2023 гг".