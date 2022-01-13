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ВТБ Лизинг разработал единую методику передачи данных по кредитным историям

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда ВТБ Лизинг в рамках деятельности Объединенной лизинговой ассоциации разработала методику передачи в Бюро кредитных историй (БКИ) лизинговыми компаниями сведений о размере обязательств, задолженности и платежах по договорам лизинга. Методика активно обсуждалась с компаниями, входящими в состав ассоциации, и была согласована советом организации.

Необходимость в таком алгоритме возникла в связи с изменениями в Федеральный закон 218-ФЗ "О кредитных историях", в соответствии с которыми с 1 января 2022 года лизинговые компании становятся источниками формирования кредитной истории.

В документе описан порядок формирования и передачи в БКИ тех показателей кредитной истории лизингополучателей и поручителей, которые характеризуют исполнение обязательств по договорам лизинга.

"Единый подход к выполнению нового требования позволяет решить проблему работы с большим объемом информации и разрозненных форматов подачи данных, и таким образом упростить процедуру для игроков лизингового рынка. Вместе с лизинговым сообществом мы будем продолжать работу по уточнению и совершенствованию методики, а также процедуры передачи сведений в БКИ", — комментирует Сабина Королева, директор по поддержке бизнеса ВТБ Лизинг.

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