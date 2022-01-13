В Самаре пройдет читка пьесы Анны Яблонской "Язычники"

В субботу, 15 января, в 18:30, в рамках проекта о современной драматургии "Новые читки" на площадке ВЦ "Экспо-Волга" представят пьесу украинского драматурга Анны Яблонской "Язычники".
Драма о кризисе веры у современного человека рассказывает о жизни обычной семьи, где жена работает риэлтором, муж — музыкант, а дочь — студентка. Правда, счастья в этой семье нет. Да и семьи, собственно, тоже нет, одно название. У каждого своя жизнь. А вместо домашнего тепла в квартире, изуродованной непрекращающимся ремонтом, царят разруха и запустение. И вот среди этой разрухи появляется бабушка Наталья, мать музыканта, которая долгие годы отмаливала свои грехи в монастырях. Это событие приводит к неожиданным результатам…
В читке примут участие предприниматели: Наталья Виханова, Елена Гинзбург, Дмитрий Фалкин, Елена Кудряшова, Артем Волков, Виктор Ярыгин, Андрей Левитан, Валерий Кондратьев. После читки по традиции состоится обсуждение пьесы вместе с актерами и зрителями.
Режиссер читки: Татьяна Каррамова ("Уместный театр").
Продюсер проекта: Екатерина Горновитова.
Средства с показа направят на благотворительные цели — в самарский хоспис на покупку энтерального питания для пациентов выездной службы и нужды стационара.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить