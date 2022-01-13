В Самаре пройдет читка пьесы Анны Яблонской "Язычники"

В субботу, 15 января, в 18:30, в рамках проекта о современной драматургии "Новые читки" на площадке ВЦ "Экспо-Волга" представят пьесу украинского драматурга Анны Яблонской "Язычники".

Драма о кризисе веры у современного человека рассказывает о жизни обычной семьи, где жена работает риэлтором, муж — музыкант, а дочь — студентка. Правда, счастья в этой семье нет. Да и семьи, собственно, тоже нет, одно название. У каждого своя жизнь. А вместо домашнего тепла в квартире, изуродованной непрекращающимся ремонтом, царят разруха и запустение. И вот среди этой разрухи появляется бабушка Наталья, мать музыканта, которая долгие годы отмаливала свои грехи в монастырях. Это событие приводит к неожиданным результатам…

В читке примут участие предприниматели: Наталья Виханова, Елена Гинзбург, Дмитрий Фалкин, Елена Кудряшова, Артем Волков, Виктор Ярыгин, Андрей Левитан, Валерий Кондратьев. После читки по традиции состоится обсуждение пьесы вместе с актерами и зрителями.

Режиссер читки: Татьяна Каррамова ("Уместный театр").

Продюсер проекта: Екатерина Горновитова.

Средства с показа направят на благотворительные цели — в самарский хоспис на покупку энтерального питания для пациентов выездной службы и нужды стационара.