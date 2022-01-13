16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка

Банки Финансы

Банк "Открытие" запустил трекер исходящих валютных платежей для крупных корпоративных клиентов

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В интернет-банке для корпоративных клиентов "Открытие-бизнес онлайн" появился сервис SWIFT gpi — трекер исходящих валютных платежей. Он позволяет компании-клиенту в режиме реального времени отслеживать движение собственных валютных платежей в адрес своих иностранных контрагентов и все комиссии банков-корреспондентов.

Как только банк исполняет валютный платеж, в онлайн-банке на каждом заявлении на перевод появляется форма детального просмотра SWIFT gpi — она позволяет клиенту в онлайн-режиме следить за маршрутом движения платежа. После зачисления средств контрагенту клиент может распечатать подтверждение на английском и русском языках. Новый сервис будет особенно полезен для компаний — импортеров товаров и услуг.

В ближайшее время банк планирует запустить "встречный" функционал по информированию клиентов о выпущенных в их пользу валютных платежах — Inbound Tracking. Он позволит клиентам автоматически в режиме реального времени получать уведомление о том, что их контрагенты инициировали оплату товаров или услуг и прогнозировать свой денежный поток.

SWIFT global payments innovation — международная инициатива SWIFT по внедрению инновационной системы в области международных расчетов. Она значительно повышает качество обслуживания клиентов при осуществлении международных платежей за счет высокой скорости, прозрачности и непрерывного отслеживания международных платежей. По всему миру к SWIFT gpi уже присоединились около 800 финансовых институтов. Банк "Открытие" стал одним из первых российских пользователей сервиса.

Андрей Карасев, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие":

"Сервисы SWIFT gpi и Inbound Tracking являются частью большого проекта по развитию онлайн-банка для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Для нас это приоритетное направление, поскольку большинство крупных клиентов работают с зарубежными контрагентами. В рамках этого проекта в "Открытии" реализовано уже более 50 сервисов, каждый из которых упрощает обслуживание ВЭД".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6