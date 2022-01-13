Прокуратура подала жалобу на оправдательный приговор экс-директору ДК им. Литвинова

В понедельник, 10 января, прокуратура направила апелляционную жалобу на оправдательный приговор, вынесенный экс-директору ДК им. Литвинова Валерию Синцову. Об этом сообщает Кировский районный суд Самары.
Напомним, 1 сентября 2019 г. от колонны у здания ДК на площади им. Кирова отвалилась облицовочная плита, на которой повис мальчик. Плита упала на голову ребенку, и он погиб.
За это директора ДК Валерия Синцова обвинил в халатности. По версии правоохранителей, он знал об аварийном состоянии облицовки, но ничего не сделал с этим.
Подсудимый не признал вину. По его словам, обслуживанием здания занимался подрядчик, который и нес ответственность за содержание объекта. Кроме того, Синцов несколько лет просил средства на капремонт объекта культурного наследия, но ему отказывали. Ремонт начали только после гибели ребенка.
Кроме того, защита считает, что причиной падения плиты был допущенный строителями скрытый дефект, а обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его аварийными.
30 декабря Кировский районный суд Самары вынес Синцову оправдательный приговор.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Самарской области Александру Воеводину представить подробный доклад о собранных в ходе следствия доказательствах по делу.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы