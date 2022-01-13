Прокуратура подала жалобу на оправдательный приговор экс-директору ДК им. Литвинова

В понедельник, 10 января, прокуратура направила апелляционную жалобу на оправдательный приговор, вынесенный экс-директору ДК им. Литвинова Валерию Синцову. Об этом сообщает Кировский районный суд Самары.

Напомним, 1 сентября 2019 г. от колонны у здания ДК на площади им. Кирова отвалилась облицовочная плита, на которой повис мальчик. Плита упала на голову ребенку, и он погиб.

За это директора ДК Валерия Синцова обвинил в халатности. По версии правоохранителей, он знал об аварийном состоянии облицовки, но ничего не сделал с этим.

Подсудимый не признал вину. По его словам, обслуживанием здания занимался подрядчик, который и нес ответственность за содержание объекта. Кроме того, Синцов несколько лет просил средства на капремонт объекта культурного наследия, но ему отказывали. Ремонт начали только после гибели ребенка.

Кроме того, защита считает, что причиной падения плиты был допущенный строителями скрытый дефект, а обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его аварийными.

30 декабря Кировский районный суд Самары вынес Синцову оправдательный приговор.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Самарской области Александру Воеводину представить подробный доклад о собранных в ходе следствия доказательствах по делу.