Банк "Открытие": 36% жителей ПФО уменьшили расходы на новогодние праздники по сравнению с 2021 годом

Более 80% жителей ПФО встретили Новый год дома в кругу семьи. Большинство потратили на новогодние праздники не более 20 тысяч рублей. Почти треть отказались от участия в праздничных массовых мероприятиях из-за пандемии COVID-19. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

Всего 1% опрошенных отправился встречать Новый год за границу. Столько же встретили его в кафе или ресторане в своем городе, еще 2% провели новогодние праздники в поездке по России. 12% отметили приход 2022 года в гостях у друзей. По традиции абсолютное большинство жителей округа (81%) — встречали Новый год дома в семейном кругу.

31% жителей Приволжья потратили на праздники больше денег, чем в прошлом году. Из них 9% значительно больше. Треть респондентов (33%) заявили, что их расходы остались примерно такими же, как во время встречи прошедшего года, 36% потратили меньше денег, чем год назад (из них 16% намного меньше).

Траты на новогодний стол у 83% составили не более 10 тысяч рублей, из них у 37% — менее 5 тысяч, еще 15% заплатили от 10 до 20 тысяч рублей, 2% — от 20 до 30 тысяч, 1%- свыше 30 тысяч рублей.

Более половины респондентов округа (55%) заявили, что пандемия никак не повлияла на их новогодние планы, 28% отказались из-за ковида от участия в массовых новогодних мероприятиях. 19% — от поездок в другие регионы России или за границу. 3% рассказали, что заболели на праздники.

34% респондентов потратили на все новогодние каникулы менее 5 тысяч рублей. 47% уложились на все новогодние праздники в бюджет от 5 до 20 тысяч рублей. 11% погуляли на 20-30 тысяч рублей. 7% потратили в новогодние каникулы от 30 до 50 тысяч рублей, 1% — от 50 до 100 тысяч и еще 1% заплатили за новогодние праздники свыше 100 тысяч рублей.

*Опрос проведен банком "Открытие" 10–12 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.