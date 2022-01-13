Самарские хирурги провели сложную операцию подростку по коррекции врожденной деформации грудной клетки

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н.Ивановой с 2017 года успешно применяются инновационные методы лечения врожденных и приобретенных деформаций грудной клетки. Такие операции в больнице проводятся с 2017 года.

На днях сложную операцию провели мальчику 12 лет. У ребенка была тяжелая врожденная деформация грудины и ребер, сопровождающаяся как выраженным косметическим дефектом, так и значительными функциональными нарушениями.

Для коррекции воронкообразной грудной клетки хирурги больницы использовали малоинвазивное вмешательство в виде модифицированной операции Дональда Насса (Nuss procedure).

"Ранее операции проводились по другой методике. Они были достаточно травматичными и заканчивались пребыванием пациента в реанимации и, зачастую, необходимостью переливания препаратов крови. Данную операцию мы выполняем совместно с торакальным хирургом и с обязательным применением торакоскопического контроля. Применение торакоскопического контроля позволило уменьшить срок продолжительности операции на 15-20%, и в 80% случаев мы стали избегать пневмоторакса", - рассказал главный детский травматолог-ортопед Самарской области Павел Рыжов.

Во время операции за грудиной установили металлическую пластину, индивидуально изогнутую под тот вид деформации, который был у пациента.

"Мы выполняем небольшие разрезы на грудной стенке справа и слева, - пояснил Павел Рыжов. - И затем под контролем оптики проводим специальный металлический проводник, тем самым создаем небольшой канал, куда проводим проводник для пластины. Под контролем эндоскопической видеокамеры протянули и повернули пластину на 180 градусов, исправив "западение" грудины и ребер".

"С пластиной в груди пациент проходит два-три года, - отметил заведующий хирургическим отделением Евгений Новоженов. - Через несколько дней, то есть почти с операционного стола вернется на учебу. А уже в следующем году сможет записаться в спортивную секцию".

Всего самарские хирурги прооперировали более 40 пациентов с таким заболеванием.