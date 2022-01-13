Самарские хирурги провели сложную операцию подростку по коррекции врожденной деформации грудной клетки

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н.Ивановой с 2017 года успешно применяются инновационные методы лечения врожденных и приобретенных деформаций грудной клетки. Такие операции в больнице проводятся с 2017 года.
На днях сложную операцию провели мальчику 12 лет. У ребенка была тяжелая врожденная деформация грудины и ребер, сопровождающаяся как выраженным косметическим дефектом, так и значительными функциональными нарушениями.
Для коррекции воронкообразной грудной клетки хирурги больницы использовали малоинвазивное вмешательство в виде модифицированной операции Дональда Насса (Nuss procedure).
"Ранее операции проводились по другой методике. Они были достаточно травматичными и заканчивались пребыванием пациента в реанимации и, зачастую, необходимостью переливания препаратов крови. Данную операцию мы выполняем совместно с торакальным хирургом и с обязательным применением торакоскопического контроля. Применение торакоскопического контроля позволило уменьшить срок продолжительности операции на 15-20%, и в 80% случаев мы стали избегать пневмоторакса", - рассказал главный детский травматолог-ортопед Самарской области Павел Рыжов.
Во время операции за грудиной установили металлическую пластину, индивидуально изогнутую под тот вид деформации, который был у пациента.
"Мы выполняем небольшие разрезы на грудной стенке справа и слева, - пояснил Павел Рыжов. - И затем под контролем оптики проводим специальный металлический проводник, тем самым создаем небольшой канал, куда проводим проводник для пластины. Под контролем эндоскопической видеокамеры протянули и повернули пластину на 180 градусов, исправив "западение" грудины и ребер".
"С пластиной в груди пациент проходит два-три года, - отметил заведующий хирургическим отделением Евгений Новоженов. - Через несколько дней, то есть почти с операционного стола вернется на учебу. А уже в следующем году сможет записаться в спортивную секцию".
Всего самарские хирурги прооперировали более 40 пациентов с таким заболеванием.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.