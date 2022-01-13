Банк "Открытие": цены на никель обновили десятилетний максимум

Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research":

"12 января стоимость трехмесячного фьючерса на никель на Лондонской бирже металлов достигла максимума с августа 2011 года, составив $22 420 за 1 т. По данным торгов, с 6 января металл подорожал уже на 10%. Основными факторами, оказывающими влияние на динамику цен на никель, являются развитие ситуации с "омикроном", низкие запасы металла на основных биржах (LME, ShFE), а также ожидаемый сильный спрос на металл со стороны производства аккумуляторов для электромобилей в среднесрочной перспективе. При этом сильнее всего влияют именно низкие запасы, так как по сути они указывают на дефицит на рынке, сформировавшийся в прошлом году.

Несмотря на то что по текущим оценкам абсолютный уровень запасов не критичен, в относительном выражении с учетом недельного потребления металла зафиксирован минимум с 2009 г. Так, запасы никеля на LME на 12 января 2022 г. составили 99 тыс. т, что эквивалентно только 13 дням потребления. Это существенно ниже уровня начала 2020 г., когда аналогичный показатель при запасах в 120 тыс. т составлял 23 дня. Среди причин, обуславливающих текущую конъюнктуру и низкий уровень относительного показателя запасов, наиболее важной является более высокий рост спроса на никель в 2021 г. по сравнению с ростом предложения. В частности, именно это привело к появлению дефицита на уровне 80-100 тыс. т по итогам 2021 года. Учитывая, что запасы металлов на биржах являются наиболее ликвидными, очевидно, что они первыми демонстрируют снижение. На этом фоне увеличивается активность спекулятивных участников рынка и реальных потребителей металла, которые опасаются сбоев в поставках и также увеличивают объемы закупки никеля с бирж. По нашему прогнозу, в 2022 г. предложение никеля превысит спрос и сформирует небольшой профицит, который позволит запасам немного восстановиться.

Еще одним важным фактором для роста цен остается потребление никеля для производства Li-Ion батарей. И хотя спрос на никель со стороны электромобилей остается относительно небольшим и составляет около 4-6% в структуре потребления металла на текущий момент (доля спроса на никель для всего рынка батарей с учетом электроники, мопедов, самокатов и др. составляет около 6-8%), высокие темпы роста спроса в данном сегменте делают его критически важным для текущих и будущих уровней цен. По оценкам "Открытие Research", спрос на никель со стороны пассажирских электромобилей (с учетом PHEV) в 2021 г. вырос в 2,5 раза относительно уровня 2019 г. При этом в базовом сценарии, который зависит от применяемых технологий производства аккумуляторов, спрос продолжит увеличиваться в среднесрочной и долгосрочной перспективе темпами на уровне 25-30% в год. Высокие темпы роста станут основным драйвером увеличения спроса на никель уже к 2025 г. на 50% относительно значений 2019 г.

Однако даже с данными темпами роста доля электромобилей в структуре спроса будет оставаться на втором месте после потребления металла для выпуска нержавеющей стали. Сегмент потребления нержавеющей стали также будет расти, но более низкими темпами — около 4% в год, обеспечивая фундаментальную поддержку рынку никеля.

В ралли цен на металл, которое мы наблюдали в начале года, дополнительным драйвером может выступать возможное введение Индонезией новых экспортных пошлин на ряд никелевой продукции. Это может оказать негативное влияние на предложение металла в мире, вынуждая пересматривать оценки баланса в 2022 г.

По оценкам "Открытие Research", в 2022 г. котировки никеля будут находиться на уровнях ниже текущего спотового значения. Основным драйвером корректировки выступает балансировка рынка и возможное формирование небольшого профицита на уровне 1,5-2% от уровня производства".