Александр Бастрыкин поручил СК проверить массовое "минирование" школ в Самаре

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных органов организовать процессуальные проверки по фактам массовых эвакуаций учащихся учебных заведений в связи с ложными сообщениями об актах терроризма.