Дарья Касаткина проиграла в полуфинале турнира в Сиднее

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла пробиться в финал турнира в Сиднее. В полуфинале она проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе, посеянной под пятым номером, со счетом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут, пишет championat.com.

Дарья дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету ее соперницы 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 6 брейков.

В финале соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 703 580 Бадоса встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, получившей третий номер посева. Турнир завершится 15 января.

На минувшей неделе Дарья дошла до полуфинала турнира в Мельбурне, где проиграла американке Аманде Анисимовой со счетом 2:6, 0:6.