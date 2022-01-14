В правительстве Самарской области обсудили решение вопросов экологии

В четверг, 13 января, на совещании в правительстве Самарской области рассмотрели итоги реализации федерального проекта "Чистая вода" и "Оздоровление Волги", реализуемого в рамках нацпроекта "Экология".
В 2021 г. в рамках реализации проекта "Чистая вода" (нацпроект "Жилье и городская среда") работы велись на 11 объектах очистки сточных вод области. Сроки их ввода в эксплуатацию — 2022–2023 гг. Это реконструкция очистных сооружений в селе Солнечная поляна (Жигулевск) и в Новокуйбышевске, строительство очистных сооружений в Похвистнево, поселке Новокашпирский, реконструкция станций очистки в Отрадном, Нефтегорске, поселке Лебедь (Кинель), реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях Самары.
Велось строительство наружных инженерных сетей дождевой канализации в Нефтегорске, очистных сооружений и сети канализации в селе Елховка, реконструкция очистных сооружений в поселке Усть-Кинельский и еще одного комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов в Самаре производительностью 640 тыс. куб. м в сутки.
По итогам 2021 года завершен первый этап мероприятия, которое в конечном итоге позволит снизить объем загрязненных сточных вод в реку Волгу на 159,5 трлн куб. м в год. Реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях в Самаре (станция ультрафиолетового обеззараживания) уже исключила сброс хлорорганических соединений в Волгу по показателям хлороформа и четыреххлористого углерода.
По итогам 2021 года основные целевые показатели Самарской области в рамках проекта "Оздоровление Волги" достигнуты.
Планы на текущий год еще более масштабные. В 2022 г. планируется завершить строительство восьми объектов очистки сточных вод (в поселках Лебедь, Усть-Кинельский, городах Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, поселке Новокашпирский, двух объектов в Нефтегорске) и продолжить строительство пяти станций, начатое в минувшем году.
Кроме того, намечено проектирование и строительство пяти новых объектов: очистных сооружений дождевых сточных вод с территории Автозаводского района Тольятти, реконструкции комплекса биологических очистных сооружений мощностью 40 тыс. куб. м в сутки в Чапаевске; проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений в Безенчуке, строительство очистных сооружений в селе Приволжье; проектирование и строительство очистных сооружений "Постников овраг" и сборных коллекторов дождевой канализации в Самаре.
Не менее значимые результаты достигнуты и по исполнению целевых показателей федерального проекта "Чистая вода". В минувшем году в шести муниципалитетах строили и реконструировали семь объектов водоснабжения. Это водозабор с водопроводом в селе Орловка Кошкинского района, НФС с подводящими сетями в селе Большая Глушица (оба объекта — реконструкция), строительство Пестравского группового водопровода, реконструкция НФС водозаборных сооружений в Отрадном, строительство водопровода в селе Августовка Большечерниговского района области, работы на втором этапе Ветлянского артезианского водозабора и организация водоснабжения микрорайона "Е" в Нефтегорске.
По итогам года доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигла 85,9%, а доля городского населения — 88,7%. Таким образом, план по целевым показателям региональной составляющей федерального проекта на 2021 год выполнен.
В 2022 г. масштабная работа по обновлению систем водоснабжения в рамках нацпроекта "Экология" продолжится. Мероприятия по строительству и реконструкции запланированы на 13 объектах, в том числе восьми новых. Это строительство подающего центрального водопровода в селе Кулешовка муниципального района Нефтегорский, водопровода от отвода Красноармейского группового водопровода на поселок Чапаевский до села Колывань (с отводом на село Каменный Брод), реконструкция второго этапа водозабора и системы водоснабжения в селе Екатериновка, водозабора и системы водоснабжения в селе Натальино — оба объекта в Безенчукском районе.
Будут организованы работы по реконструкции водозабора и разводящих сетей в селе Новый Буян, системы водоснабжения в селе Студенцы (Хворостянский район), строительство водозабора с водоводом в районном центре Елховка. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию семь объектов. В соответствии с целевыми показателями нацпроекта, к завершению 2022 года доля жителей региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигнет 86,4%.
"Объем работ по двум проектам значительный, в этом году он существенного вырос, сроки достаточно напряженные. Прошу министерство контролировать соблюдение графика ведения работ, о проблемных ситуациях и возможных рисках оперативно докладывать в правительство", — подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.