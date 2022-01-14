Банк "Открытие": новые ограничения из-за "омикрона" отсрочат возврат экономики еврозоны к докризисному уровню

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2022 году мировая экономика вырастет на 4,1%, а в 2023 году рост составит 3,2% — против 5,5% по итогам прошлого года. Ожидается, что быстрое распространение штамма "омикрон" может говорить о дальнейшем влиянии пандемии на экономическую активность.

При этом распространение "омикрона" во многом перечеркнуло надежды, возлагаемые на вакцинацию. Штамм не только более заразен, чем "дельта", но и обходит иммунитет привитых и переболевших. Обнадеживает лишь тот факт, что несмотря на быстрое распространение в ЮАР, где "омикрон" был впервые обнаружен, смертность и доля госпитализированных случаев была существенно ниже, а многие из них были выявлены у бессимптомных носителей.

Несмотря на первоначальные опасения, новый штамм коронавируса не сопровождается существенными ограничениями на экономику: объем авиаперевозок коммерческими авиалиниями в мире в декабре сохранялся вблизи максимумов с начала пандемии. Однако стремительный рост заболеваемости в Европе привел к новому витку ужесточения эпидемиологических ограничений в регионе, а часть стран были вынуждены объявить о введении локдаунов. Новые ограничения отсрочат возврат экономики еврозоны к докризисному уровню, который ожидался в 4 кв., но не окажут столь негативного влияния, как в 2020 г. С одной стороны их условия существенно мягче, а с другой — экономики стран региона в значительной степени адаптировались к подобным условиям.

В результате не подтвердившихся опасений в отношении "омикрона" мировые финансовые рынки после снижения в конце ноября — начале декабря 2021 г. стабилизировались, а некоторые из них, включая рынок США, даже вернулись к максимумам. Стабильность рынков не пошатнулась даже на фоне существенного ужесточения риторики и роста ставок со стороны центральных банков развитых и развивающихся стран, а также сворачивания ими экстренных мер поддержки при ускорении инфляции. Так, в декабре Банк Англии объявил о повышении ставки на 0,15 п. п. до 0,25%, ФРС и ЕЦБ объявили о завершении весной следующего года экстренных программ покупки активов, при этом ФРС объявила, что ожидает начала цикла повышения ставок уже в первом или втором квартале 2022 г.

Тем не менее высокая заразность вируса увеличивает риски перегрузки систем здравоохранения даже при более низких показателях смертности. В настоящий момент показатели госпитализаций и госпитализированных превзошли уровни предыдущей волны только в США. В этих условиях временное ужесточение эпидемиологических мер возможно, но вряд ли это приведет к сколь-либо серьезным долгосрочным последствиям.

В то же время высокая заразность "омикрона", как полагают некоторые эксперты, может помочь в борьбе с эпидемией, если будет давать иммунитет к штаммам, которые могут появиться в 2022 г. Если смертность от него на самом деле не высока, то, учитывая его способность вытеснять штамм "дельта", он может оказаться своеобразной "живой" вакциной.

При этом появление нового штамма лишний раз показывает, что победить коронавирус при помощи вакцинации скорее всего не удастся: пока в мире где-либо будут оставаться очаги заражения, всегда будет существовать большая вероятность очередной мутации вируса. По этой причине ревакцинация будет проходить все тяжелее — если появление новых штаммов слабо зависит от индивидуального решения человека, то решение о вакцинации становится исключительно личным выбором в отношении собственного здоровья, но никак не общественной необходимостью. Если иммунитет от "омикрона" к будущим штаммам окажется невысоким, то коронавирус и связанные с ним ограничения в 2022 г. могут не исчезнуть".