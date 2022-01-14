16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка

Банки Финансы

Банк "Открытие" и Росреестр заключили соглашение о развитии цифровых услуг и сервисов

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" и Росреестр заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве. Документ будет способствовать развитию цифровых услуг и сервисов, в том числе электронной ипотеки в интересах граждан и профессиональных участников рынка.

Фото: предоставлено банком "Открытие"

Соглашение подписали президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Документ предусматривает интеграцию IT-систем банка с сервисами Росреестра. Это ускорит информационный обмен между кредитной организацией и Росреестром, позволит сократить сроки регистрации и сделает электронную ипотеку еще доступнее для граждан.

"При поддержке Росреестра банк "Открытие" уже внедрил сервис выдачи электронных закладных на покупку готовой недвижимости. Это позволяет
нам предлагать клиентам цифровые ипотечные сделки без посещения офисов регистрирующего органа и МФЦ. Мы уверены, что партнерство с Росреестром будет взаимовыгодным и плодотворным как для банка, так и для Федеральной службы", — отметил Михаил Задорнов.

"Соглашение с банком "Открытие" — это часть системной работы команды Росреестра с кредитными организациями по переводу услуг в электронный вид. Результатом нашего взаимодействия стал рост доли электронной ипотеки в 6 раз по сравнению с 2020 годом. При этом мы не останавливаемся только на сегменте ипотеки: в декабре 2021 года Правительством РФ утверждена госпрограмма "Национальная система пространственных данных". В ходе ее реализации совместно с профессиональным и бизнес-сообществом мы планируем разработать цифровую платформу для создания новых сервисов с учетом клиентских жизненных ситуаций", — сказал Олег Скуфинский.

Кроме того, в рамках соглашения планируется проведение совместных обучающих мероприятий, направленных на рассмотрение актуальных вопросов финансово-банковской деятельности.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6