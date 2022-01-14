В самарском селе построили канализацию, но не подключили к ней дома

Построенная в марте прошлого года в с. Чубовка Кинельского района канализация до сих пор не функционирует, следует из отчета Счетной палаты Самарской области, опубликованного 14 января.
"Обследование объектов в декабре 2021 года показало, что построенная в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в марте 2021 года самотечная бытовая канализация в с. Чубовка муниципального района Кинельский фактически не подключена к существующей канализационно-насосной станции и не эксплуатируется, абоненты к сети не присоединены", - отмечается в отчете о проверке использования субсидий на проекты комплексного развития сельских территорий.
По данным сайта госзакупок контракт на сумму 5,9 млн руб. на строительство канализации был заключен с новокуйбышевским ООО "Партнер" Льва Миронова в апреле 2020 года. К октябрю того же года компания должна была построить канализационную сеть на улицах Степной, Цветочной, Светлой и Лесной.
Однако в декабре 2020 г. контракт был расторгнут по соглашению сторон. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 5,75 млн рублей. При этом фактически оплачено 1 млн рублей.
Как сообщает Счетная палаты, в 2020-2021 гг. было реализовано по одному проекту комплексного развития сельских территорий в трех районах - Кинельском, Сергиевском и Нефтегорском - на общую сумму 364 млн рублей.
Проверкой Счетной палаты было установлено, что соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета заключались с нарушениями, а условия расходования субсидий не соблюдались - не были достигнуты целевые показатели в Кинельском и Сергиевском районах.
Были установлены факты приемки и оплаты невыполненных работ по муниципальным контрактам в общем размере 640 тыс. рублей. В период проведения проверки эти работы были выполнены.
"По итогам контрольного мероприятия установлено необеспечение со стороны министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области должного контроля за соблюдением условий предоставления и использования субсидий, а также других обязательств муниципальных образований, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета", - указывается в отчете.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается