В самарском селе построили канализацию, но не подключили к ней дома

Построенная в марте прошлого года в с. Чубовка Кинельского района канализация до сих пор не функционирует, следует из отчета Счетной палаты Самарской области, опубликованного 14 января.

"Обследование объектов в декабре 2021 года показало, что построенная в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в марте 2021 года самотечная бытовая канализация в с. Чубовка муниципального района Кинельский фактически не подключена к существующей канализационно-насосной станции и не эксплуатируется, абоненты к сети не присоединены", - отмечается в отчете о проверке использования субсидий на проекты комплексного развития сельских территорий.

По данным сайта госзакупок контракт на сумму 5,9 млн руб. на строительство канализации был заключен с новокуйбышевским ООО "Партнер" Льва Миронова в апреле 2020 года. К октябрю того же года компания должна была построить канализационную сеть на улицах Степной, Цветочной, Светлой и Лесной.

Однако в декабре 2020 г. контракт был расторгнут по соглашению сторон. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 5,75 млн рублей. При этом фактически оплачено 1 млн рублей.

Как сообщает Счетная палаты, в 2020-2021 гг. было реализовано по одному проекту комплексного развития сельских территорий в трех районах - Кинельском, Сергиевском и Нефтегорском - на общую сумму 364 млн рублей.

Проверкой Счетной палаты было установлено, что соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета заключались с нарушениями, а условия расходования субсидий не соблюдались - не были достигнуты целевые показатели в Кинельском и Сергиевском районах.

Были установлены факты приемки и оплаты невыполненных работ по муниципальным контрактам в общем размере 640 тыс. рублей. В период проведения проверки эти работы были выполнены.

"По итогам контрольного мероприятия установлено необеспечение со стороны министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области должного контроля за соблюдением условий предоставления и использования субсидий, а также других обязательств муниципальных образований, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета", - указывается в отчете.