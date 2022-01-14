150 самосвалов и 212 единиц спецтехники выйдут на улицы Самары для вывоза снега и расчистки дорог

В Самаре в ночь с 14 на 15 января планируется задействовать 150 самосвалов для вывоза снега с улиц и 212 единиц специализированной техники для расчистки.

В эту пятницу согласно прогностической карте синоптиков уже к вечеру вероятность значительного усиления снегопада составляет 80-100%. В субботу осадки не отступят. Оперативные службы информируют о сохранении "желтого уровня" погодной опасности из-за метели, сильного ветра и заносов вкупе с гололедицей.

Несмотря на то, что сегодня в дневные часы интенсивность снегопада несколько снизилась, все службы благоустройства и коммунальные организации города продолжили трудиться в режиме усиления. Главам администраций внутригородских районов поручено взять актуальные сезонные работы под личный контроль: вести непрерывный мониторинг и координировать все профильные службы и организации — не только свои МБУ, но и деятельность управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН, в зоне ответственности которых находится содержание придомовых территорий, а также МП "Благоустройство" и других подрядчиков, занимающихся наведением порядка на улично-дорожной сети. Таким образом, спрос в части организации работ, отлаживания механизмов взаимодействия и отработки проблематики ужесточен.

Для устранения последствий обильного снегопада — за минувшие сутки выпало 15 мм осадков, а высота снежного покрова достигла 40 см — ресурсы постоянно наращиваются. Так, в день 13 января и в ночь на 14 января в расчистке всех городских территорий (улично-дорожной сети, парков, скверов, набережной, дворовых площадок) приняли участие 3163 уборщика, задействовали 581 спецмашину. В том числе 307 человек и 454 единицы техники были сосредоточены на автодорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта, в периметрах пешеходных переходов и на других дорожных объектах. В 3,5 раза (до 659 тонн) увеличили расход реагентов для борьбы с гололедом и ускорения таяния снега, чтобы повысить скорость уборки. За сутки только с улично-дорожной сети вывезли на полигоны почти 5 210 тонн снежных накоплений.

Сегодня в дневную смену только улично-дорожную сеть приводят в порядок около 220 рабочих, которые помогают делать уборку вручную, а также выведено порядка 160 единиц техники.

"Кроме того, еще 115 машин и 2600 сотрудников направлены во дворы и на внутриквартальные территории. Не меньшее внимание уделяется и общественным пространствам. Все они сегодня охвачены уборкой. А таких пространств у нас порядка 132-х. Подход равный. Делаем все, чтобы территории были в удовлетворительном состоянии, — рассказал Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко. — Ожидаем, что сегодня за день выпадет до 3 мм осадков, в ночь — 6-8 мм. Поэтому поставлена задача усилить работы по вывозу снега. В частности, принято решение, что в предстоящую ночь вместо 80 дорожных рабочих будет 145. Нарастим и общее количество техники: специализированных снегоуборочных машин будет 212, а для доставки снега на полигоны предусмотрели еще 150 самосвалов — это с учетом привлеченной техники. Ее предоставляют в основном промышленные предприятия, дорожно-строительные организации. После того, как дорожно-строительный сезон завершился, такая техника временно перестала у них быть востребованной, зато очень необходима сейчас для перевозки снежных накоплений на площадки складирования. При этом полигоны тоже переведены на усиленный режим работы".

Подчеркнем, что существенным препятствием для функционирования снегоуборочной техники являются припаркованные личные автомобили. В связи с этим администрация города обращается ко всем горожанам с просьбой не бросать машины в неустановленных местах, под запрещающими знаками, убирать транспорт с обочин дорог, придомовых территорий на время проведения уборочных работ — переставлять авто на уже очищенные места.

Кроме того, коммунальщики напоминают о том, что для своевременного вывоза мусора нужно освобождать территории возле контейнерных площадок и на подъездах к ним.

Помимо этого, напоминаем автомобилистам о необходимости быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правил дорожного движения и рекомендации с учетом сложных погодных условий.